No próximo domingo, 24 de setembro, o Instituto Jr Dias realizará mais uma edição do Parque Inflável e Cinema ao Ar Livre, em uma série de eventos para alcançar as mais diversas regiões da cidade de Americana. O evento, que foi um sucesso nos bairros Antônio Zanaga e Jardim da Paz, agora será realizado em um novo formato com o parque inflável no Jardim São Luiz, e o cinema ao ar livre no Residencial Boa Vista.

Tendo em vista a proximidade com o Dia das Crianças, o evento com o Parque Inflável será em edição especial, garantindo um dia inteiro de muita diversão para a criançada, totalmente gratuito. No campo do São Luiz, localizado na Rua Antônio Altarujo, nº 190, no bairro Jardim São Luiz, será realizado o parque inflável com brinquedos gigantes, das 14h às 18h. Já o cinema ao ar livre será na Praça Alfredo Aroni, na Rua Antônio Gaiola, no bairro Residencial Boa Vista, a partir das 18h30. “O que começou como um sonho, levar o parque inflável e o cinema ao ar livre para mais pontos da cidade, vem se tornando realidade. Um sucesso no bairro Antônio Zanaga e Jardim da Paz, agora chegaremos no São Luiz e no Boa Vista, esperamos a participação da população e que seja um momento muito especial para todas as crianças”, disse Juninho Dias, representando a presidente da instituição, Izabel Dias.

