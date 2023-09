Direto em cana após bater na mulher na Cidade Jardim

Um homem de 33 anos, pedreiro, foi preso pela Guarda Municipal após bater na mulher. O caso aconteceu no bairro Cidade Jardim, em Americana.

Segundo a corporação, a equipe foi solicitada via controle para atendimento doméstica. Chegando no local, os agentes se depararam com a vítima, diarista de 34 anos, com ferimento grande na testa, que teria sido provocado por seu companheiro. Segundo ela, o homem a agrediu com diversos chutes na barriga, além de ter usado um amassador de alho e também um celular para a agressão. Ela precisou ser socorrida ao Hospital Municipal.

LEIA TAMBÉM: Roubaram o Uno no estacionamento do Crema do Mollon

O agressor foi detido ainda no local e apresentado à autoridade policial que o prendeu em flagrante, ficando à disposição da justiça.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP