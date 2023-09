Ladrões roubaram um Fiat Uno no estacionamento

do supermercado Crema do bairro Mollon em Santa Bárbara d’Oeste na noite desta segunda-feira. O carro, que não tinha seguro, foi recuperado cerca de uma hora depois já no bairro Planalto do Sol. A ação dos ladrões terminou por volta das 21h quando agentes da GM SB entraram em ação.

Eles foram informados do roubo e partiram para fazer a patrulha alerta nas imediações do local do crime. Ninguém foi preso e os homens que estavam dentro do veículo foram a pé pra dentro da mata. Eles jogaram a chave do Uno antes de se emaranhar no matagal.

Leia abaixo a descrição completa feita pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Sernajoto

.📍DATA: 18 de Setembro de 2023

.📍HORA: 21:00

.📍LOCAL: Rua Profª Clarice Baruque Dodson 724, bairro Planalto do Sol 2.

.🛑 Auto Localizado

Foi irradiado via Cicomm um Roubo do veículo Fiat Uno na cor branca emplacamento RMR xxxx pelo estacionamento do supermercado Crema do bairro mollon, onde dois indivíduos renderam às vítimas tendo um deles apresentado arma de fogo.

De posse das informações passamos a patrulhar com vistas e ao adentrarmos a rua Clarice Baruque Dodson avistamos um veículo nas características estacionado e dois indivíduos ao lado do carro, que ao avistarem a equipe saíram em desabalada carreira, jogando a chave do Fiat Uno pelo chão e adentraram a uma mata ali existente, não sendo possível alcança-los.

Após verificação do emplacamento foi confirmado ser o veículo roubado, e em seguida feito contato com o proprietário que ainda não havia elaborado o B.O alusivo ao roubo, que compareceu pelo local dos fatos e teve seu bem que não havia seguro restituído.

