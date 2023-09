A Unisa tomou a decisão de expulsar seis estudantes

do curso de Medicina que foram identificados como participantes de um ‘punhetaço’ ato de comportamento inadequado durante um torneio universitário de vôlei feminino em São Carlos, interior de São Paulo. O incidente envolveu uma atividade coletiva de natureza sexual, conhecida como “punhetaço”.

A mensalidade para estudantes do primeiro ano na UNISA, universidade onde alunos se masturbaram durante uma partida de vôlei feminino, custa cerca de R$ 10 mil. Os ‘trotes’ contra calouros envolvem humilhações, agressões, racismo, assédio sexual e ameaças.

