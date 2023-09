Bolsonaristas convocam atos pro feriado dia 12

Deputados bolsonaristas convocam atos contra o governo Lula

já para o próximo dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os bolsonaristas fizeram o Fique em casa no feriado de 7 de setembro e trataram de comparar o que consideram impopularidade de Lula, que comanda hoje as Forças Armadas. Lula não teria ‘povo’ enquanto o Time Bolsonaro seria capaz de mobilizar milhões- na narrativa de mostrar que as eleições de 2022 foram ‘tomadas’.

Na região- Com poucos votos nas eleições de 2020 e sem ter o total aval do bolsonarismo, os vereadores de Americana Marschelo Meche (PL) e de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patri) ainda não tornaram pública a adesão ao movimento, que pode vir a ter um apelo mais religioso.

O palco principal deve ser Brasília. O senador catarinense Jorge Seif, que foi secretário da Pesca de Bolsonaro, afirmou “estivemos reunidos com cristãos em vigília defronte ao Supremo. 11 pessoas que sequer receberam voto algum do cidadão para representar a sociedade não tem o direito de decidir sobre a vida de mais de 220 milhões de brasileiros.”

O alvo seguirá também sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes.

“Basta de ativismo judicial! Chega de interferência no Poder legislativo que foi eleito diretamente para discutir e legislar justamente sobre causas que tem o apreço da população brasileira”

Leia + sobre política regional

E dia 12/10 já tem uma programação de Marcha pela Vida, Familia e Liberdade em todo o território nacional. Agende-se! Que a Verdade, a Justiça e o bom senso prevaleçam em nossa Nação! Uma semana de Luz e abençoada noite pra você e sua família.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP