UNIAP recebe doações para vítimas de desastre do Rio Grande do Sul

As UNIAP (Unidade de Apoio aos Portadores de Câncer) de Americana, Limeira e Piracicaba estão recebendo doações para as vítimas do ciclone extratropical que atingiu a região sul do país, causando dezenas de mortes. Podem ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, que serão encaminhados às cidades mais atingidas, principalmente no Rio Grande do Sul.

“Queremos mobilizar a sociedade e estamos em busca de parcerias com transportadoras para levar as doações. Acreditamos na solidariedade do povo brasileiro e contamos com a colaboração das pessoas nesse momento”, destacou Maria de Lourdes Vitorino, membro da diretoria da Uniap Americana.

Em Americana, as doações podem ser feitas na sede da instituição, na Rua Albino Menegatti, 671 – Jardim Mirian. O horário de funcionamento para arrecadação é de segunda a sexta, das 8h às 16:30h. Para mais informações, o telefone é (19) 3462-3945.

Participe você também desta corrente do bem! Vamos ajudar as vítimas da região sul do país: sua doação faz a diferença.

