Nova Odessa tem show gratuito de Pepê e Neném neste domingo

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, realiza neste domingo (24), a primeira edição do ‘Estação do Samba’ com show de Pepê e Neném. O evento contará com apresentações artísticas locais, roda de samba e a participação especial das irmãs Pepê e Nenem. A festa gratuita acontecerá a partir das 15h no bolsão da Estação Ferroviária, que estará decorada especialmente para receber a população.

“Este é mais um evento que o Departamento de Cultura e Turismo insere no calendário da cidade. Recebemos a sugestão de um grupo de influencers digitais e trabalhamos para viabilizar com a dedicação de sempre”, explicou Lucas Camargo, responsável pelo Departamento.

A primeira atração a subir no palco da Estação será o artista local Gael, que preparou um show especial com músicas de pagode nacionalmente conhecidas e novos hits da cantora Ludmilla. Em seguida, uma verdadeira roda de samba promovida pelo grupo “Sanba na Sala” deve animar os participantes.

O evento contará com praça de alimentação, brinquedos e serviço de segurança. Além disso, algumas empresas parceiras devem confirmar presença e serão anunciadas em breve.

“Seguindo a orientação do prefeito Leitinho e do vice-prefeito Mineirinho, seguimos buscando novos formatos de evento para oferecer gratuitamente à população de Nova Odessa. Tenho certeza de que vamos atingir a juventude e também todos aqueles que curtem um bom samba”, finalizou Lucas.

SERVIÇO

Estação do Samba

Domingo, 24/09

A partir das 15h

Bolsão da Estação Ferroviária – Rua Primeiro de Janeiro, s/n, Centro – Nova Odessa

Entrada gratuita

