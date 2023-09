O prefeito Leitinho Schooder confirmou Rionegro & Solimões

nesta semana o grande show de abertura da edição 2023 da Festa das Nações de Nova Odessa, evento beneficente promovido pela AEANO (Associação das Entidades Assistenciais) com apoio total da Prefeitura, e cuja realização foi retomada pela parceria ano passado. A apresentação de destaque da noite da sexta-feira, 06 de outubro, vai ser da dupla sertaneja. Os shows principais de sábado (07/10) e domingo (08/10) ainda devem ser confirmados.

“Na Festa das Nações, em outubro, vamos ter na sexta-feira Rionegro & Solimões, que as pessoas gostam muito, um sertanejo muito gostoso. No sábado, ainda a gente não fechou, mas talvez vá ter o Sâmi Rico, que é filho do José Rico. E outras bandas também que vão tocar. E no domingo, nós estamos terminando de fechar o contrato com o Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM, fez muito sucesso nos anos 80”, afirmou Leitinho a uma TV regional.

“Então vão ser três dias de muitos sucessos. Convidamos os moradores para prestigiarem a maior Festa das Nações (da região). E as entidades poderão vender sua gastronomia (pratos típicos) e também arrecadar fundos para pagar o 13º dos seus funcionários”, completou o prefeito de Nova Odessa.

Além disso, cada uma das 11 entidades presentes na Festa com suas barracas típicas, representando países que ajudaram a formar a cultura da cidade, escolheu sua respectiva embaixatriz. As representantes, que desfilam em trajes típicos no palco principal nos três dias de evento, começam a ensaiar já na próxima semana.

RELEMBRE

A edição 2022 da Festa das Nações de Nova Odessa atraiu cerca de 16 mil pessoas ao recinto montado na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa – em frente ao Paço Municipal. Foi a primeira edição presencial do mais tradicional evento do calendário anual da cidade desde o início da pandemia (a edição de 2021 foi no sistema drive-thru).

Totalmente beneficente (as ONGs ficam com 100% da renda), com toda segurança e entrada gratuita, a Festa de 2022 contou com 11 entidades assistenciais da cidade, cada uma representando a cultura e a culinária de um país diferente.

Foram elas: a AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), APADANO (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa), APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nova Odessa, ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta), Lions Clubs de Nova Odessa, Rotary Club de Nova Odessa, SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) de Nova Odessa, AVANO (Associação Vicentina Assistencial de Nova Odessa), Comunidade Geriátrica e, pela primeira vez, também o Instituto Kaydi e o MAIS (Movimento Assistencial de Integração Social, mais conhecido como “Casa Mais”).

Os países representados através de seus pratos típicos foram Austrália, Itália, Alemanha, Portugal, China, Brasil, Estados Unidos, México, Letônia, Mundo Árabe e Havaí.