Caverna do Dragão ganha guia definitivo no Brasil

Caverna do Dragão no Brasil- Quando os seis jovens,

Hank, Presto, Bobby, Eric, Sheila e Diana, entraram naquele parque de diversões e embarcaram em uma montanha-russa chamada “Dungeons & Dragons” (Caverna do Dragão), eles jamais poderiam imaginar que suas vidas mudariam radicalmente, para sempre. E aquela também seria a última vez que veriam suas famílias… e seu mundo.

Durante o passeio, um portal se abre e transporta o grupo para outra dimensão, um lugar chamado simplesmente de “Reino”, onde ao chegarem, cada um recebe uma arma mágica e imediatamente começam a enfrentar todos os tipos de perigos que ameaçam gravemente suas vidas, sendo o pior deles, o cruel e impiedoso ser conhecido por “Vingador”.

“Caverna Dragão” marcou as manhãs da segunda metade da década de 1980, sendo provavelmente a animação mais amada do “Show da Xuxa”. Tão amada, que quase 40 anos após sua estreia no Brasil, continua tendo uma legião gigantesca de fãs pelo país.

Se você é um dos apaixonados pela série, prepare-se agora para uma jornada inesquecível de volta à década de 1980 com o lançamento do livro “Caverna do Dragão – Sem Volta pra Casa”.

Em uma edição luxuosíssima em capa dura, com 200 páginas (coloridas) no formato 21×27 cm, o livro é um guia definitivo sobre as três temporadas e os 27 episódios de Caverna do Dragão, traz ainda uma galeria com dezenas de artes incríveis, incluindo os model sheets originais em preto e branco e coloridos de todos os personagens da série, curiosidades dos bastidores e responde absolutamente tudo que você sempre quis saber sobre essa animação, episódio por episódio.

Escrito pelo jornalista Reginaldo Carlota, o livro é um guia que mergulha profundamente no universo dessa icônica animação de TV e transporta os leitores de volta à Terra de Dungeons & Dragons.

“Caverna- Sem Volta pra Casa” é um item de colecionador, produzido exclusivamente para os fãs da série, com tiragem limitada e não estará disponível pra venda em nenhuma livraria. A obra está em pré-venda exclusiva no site de financiamento coletivo “Catarse”, em uma campanha da modalidade “Flex”, ou seja, o livro será impresso e enviado para todos os apoiadores, independentemente do valor arrecadado.

Além de terem esta obra magnífica em suas bibliotecas, os apoiadores do projeto também terão acesso a recompensas exclusivas, incluindo seus nomes imortalizados no livro, tendo assim, a oportunidade de deixarem sua marca na celebração deste universo incrível, que marcou e transformou gerações.

É mais do que um livro; é uma homenagem apaixonada a uma das animações mais queridas de todos os tempos. Reginaldo Carlota, que já realizou vários outros projetos de sucesso na plataforma Catarse, passou anos montando um extenso arquivo sobre a série, e seu amor por “Caverna” brilha em cada página deste guia.

Para apoiar este projeto e garantir seu exemplar de “Caverna – Sem Volta pra Casa” é só clicar no link: https://www.catarse.me/sem_volta_pra_casa_c9e5

– Informações sobre a obra:

– CAPA DURA

– FORMATO 21X27 CM

– MIOLO COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ

– 200 PÁGINAS