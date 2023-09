Passeio de Rolimã neste sábado vai arrecadar alimentos para o Fundo Social

Além de muita diversão e nostalgia, o 6º Passeio de Rolimã de Americana, promovido pelo grupo Kamikaze Rolimã com apoio da Prefeitura, será marcado também pela solidariedade. O evento, que ocorre neste sábado (16), a partir das 18h, irá arrecadar alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade. Quem comparecer ao passeio na Avenida Antônio Pinto Duarte pode contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

“Este já é um evento tradicional em nossa cidade e uma excelente oportunidade para aliarmos diversão e solidariedade. As famílias terão a oportunidade de desfrutar de momentos de lazer e, ao mesmo tempo, ajudar o próximo. Juntos podemos fazer a diferença na vida dos que mais precisam”, afirma a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

Esta será a primeira vez que o Passeio de Rolimã acontecerá no período da noite. Além da descida nos carrinhos, o “Rolê Noturno” contará também com exposição de carros do grupo Lasanha Crew, área de alimentação, espaço kids, sorteios de prêmios e premiação especial para o carrinho mais iluminado com LED e criativo da noite.

A novidade desta edição fica por conta da prova “Cowboy e Cowgirl do Asfalto”, na qual os participantes terão que se equilibrar em um carrinho de rolimã com apenas duas rodas e completar o percurso estipulado pela organização.

O evento tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Governo, Esportes, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Comunicação e Tecnologia da Informação. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 99460-1569.

Programação do evento:

17h59 – Pista liberada para passeio de rolimã

18h01 – Exposição de carros

19h17 – Prova Cowboy e Cowgirl do Asfalto

19h45 – Performances Travessia Studio

20h07 – Descida oficial espacial iluminada

20h29 – Rolê livre

Durante todo o evento – Sorteio de prêmios

