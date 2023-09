Gama instala antenas corta-pipa em motos na Avenida Brasil neste sábado

A Guarda Municipal de Americana realiza uma blitz de conscientização e instalação de antenas corta-pipa para motociclistas neste sábado (16), das 14h às 16h. A orientação será sobre os riscos de acidentes causados por pipas que tenham linha com cerol.

Os agentes estarão em frente ao Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, nº 1.293. Eles vão abordar motociclistas, prestar informações sobre o tema e oferecer a instalação de antenas corta-pipa nas motocicletas gratuitamente.

“O cerol causa sérios riscos a motociclistas, ciclistas e pedestres. Representam, ainda, prejuízos na distribuição de energia elétrica ocasionando curto-circuito e incêndios. Por isso é muito importante a realização dessa blitz educativa”, diz o comandante da Guarda Municipal, Marco Aurélio da Silva.

