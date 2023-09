TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – ELEMENTOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 110min.

Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie) se conhcecem em uma cidade onde residentes de fogo,

água, terra e ar vivem juntos. Aos poucos eles descobrirão que mesmo pertencendo à elementos

diferentes, sendo fogo e água, eles são mais parecidos do que imaginam. A sinopse completa ainda não

foi divulgada.

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

TIVOLI 1 – AS TARTARUGAS NINJA: DUB CAOS MUTANTE (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 10 Anos – Duração: 99min.

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante é uma nova aventura da popular história criada em meados dos anos

80, cujo enredo é desconhecido. Porém seguirá uma versão adolescente de Leonardo, Raphael,

Michelangelo e Donatello, quatro tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa,

tornam-se animais antropomórficos, criados por Splinter, um rato que sofreu a mesma mutação, que

cuidou deles não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. O grupo se torna os

vigias e protetores da cidade de Nova York, lutando contra as ameaças do Foot Clan, do vilão Shredder.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h45

Sáb., Dom., Feriado: 18h45

TIVOLI 1 – A FREIRA 2 – DUB (WARNER)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 110min.

Sequência de A Freira (2018), fazendo parte da franquia Invocação do Mal. No primeiro filme, após uma

irmã cometer suicídio em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre atormentado e uma

noviça para investigar o ocorrido. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um

segredo profano no local, confrontando-se com uma força do mal que toma a forma de uma freira

demoníaca e transforma o convento num campo de batalha espiritual. Nesta continuação, na França de

1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda a região. Acompanhamos

a Irmã Irene quando, mais uma vez, ela fica cara a cara com uma força demoníaca.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 20h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 – 20h50

TIVOLI 3 – A NOITE DAS BRUXAS – DUB (DISNEY)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 103min.

Baseado no livro “A Noite das Bruxas” de Agatha Christie, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) volta para

mais um mistério na cidade mais bonita do mundo: Veneza. Em uma festa de Halloween na casa de

Rowena Drake em Woodleigh Common, Joyce Reynolds, de treze anos, diz a todos os presentes que ela

já viu um assassinato, mas não percebeu que era um até mais tarde. Quando a festa termina, Joyce é

encontrada morta, afogada em uma banheira usada para a brincadeira de pegar maças com a boca.

Ariadne Oliver, participando da festa enquanto visitava sua amiga Judith Butler, chama Hercule Poirot

para investigar o assassinato e a alegação de Joyce. É então que ele percebe um padrão em Woodleigh

Common, aonde pessoas acabam sumindo ou morrendo. Elas são: A tia de Rowena, Sra.

Llewellyn-Smythe, morreu subitamente; sua au pair Olga Seminoff desapareceu; Leslie Ferrier,

escriturária de um advogado, foi esfaqueada nas costas por um agressor desconhecido; Charlotte

Benfield, uma vendedora de loja de dezesseis anos, foi encontrada morta com vários ferimentos na

cabeça; e Janet White, professora da Elms School, foi estrangulada até a morte.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 – 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 17h10 – 19h20

TIVOLI 3 – BESOURO AZUL – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 128min.

Baseado nos quadrinhos da DC, Besouro Azul segue o jovem mexicano Jaime Reyes (interpretado por

Xolo Maridueña) que, recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Em meio a uma

busca por seu propósito no mundo, o destino o surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga

relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como o Escaravelho. O besouro alienígena azul escolhe

Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico – o que lhe dá uma armadura superpoderosa e lhe garante

poderes. Agora, então, o jovem deverá enfrentar desafios imprevisíveis, mudando para sempre seus

planos ao se tornar o Super-Herói Besouro Azul.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 – 21h30

TIVOLI 4 – AFTER – PARA SEMPRE – DUB (DIAMOND FILMS)

Romance – Dublado – 14 Anos – Duração: 93min.

Baseado no spin-off “Before” de Anna Todd, After – Para Sempre segue a versão de Hardin (Hero

Fiennes Tiffin) pouco antes de conhecer Tessa (Josephine Langford) e depois que ele a conheceu e

começaram seu conturbado relacionamento. After – Para Sempre contará ainda como Hardin melhorou

com o tempo e alguns eventos depois de After – Depois da Promessa (2022). Esse é o capítulo final de

Hessa. Será que os dois terão um final feliz depois de Hardin publicar After para o mundo?

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 – 17h50 – 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h50 – 17h50 – 19h50

PARKCITY SUMARÉ

BESOURO AZUL (D) (DUBLADO) (BLUE BEETLE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Angel Manuel Soto, Duração: 02:08:00h, com: Xolo Maridueña,

Bruna Marquezine

SALA 1

14/09/2023 – Quinta-Feira: 21:50h

15/09/2023 – Sexta-Feira: 21:50h

16/09/2023 – Sábado: 21:50h

17/09/2023 – Domingo: 21:50h

18/09/2023 – Segunda-Feira: 21:50h

19/09/2023 – Terça-Feira: 21:50h

20/09/2023 – Quarta-Feira: 21:50h

GRAN TURISMO: DE JOGADOR A CORREDOR (D) (DUBLADO) (GRAN TURISMO)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Neill Blomkamp, Duração: 02:14:00h, com: David Harbour, Orlando

Bloom, Djimon Hounsou

SALA 4

14/09/2023 – Quinta-Feira: 14:50h

15/09/2023 – Sexta-Feira: 14:50h

16/09/2023 – Sábado: 14:50h

17/09/2023 – Domingo: 14:50h

18/09/2023 – Segunda-Feira: 14:50h

19/09/2023 – Terça-Feira: 14:50h

20/09/2023 – Quarta-Feira: 14:50h

AS TARTARUGAS NINJA: CAOS MUTANTE (D) (DUBLADO) (TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT

MAYHEM)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jeff Rowe, Duração: 01:39:00h, com: .

SALA 1

14/09/2023 – Quinta-Feira: 15:30h

15/09/2023 – Sexta-Feira: 15:30h

16/09/2023 – Sábado: 15:30h

17/09/2023 – Domingo: 15:30h

18/09/2023 – Segunda-Feira: 15:30h

19/09/2023 – Terça-Feira: 15:30h

20/09/2023 – Quarta-Feira: 15:30h

SALA 2

16/09/2023 – Sábado: 14:10h

17/09/2023 – Domingo: 14:10h

A FREIRA 2 (D) (DUBLADO) (THE NUN 2)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Chaves, Duração: 01:50:00h, com: Taissa Farmiga, Storm

Reid, Jonas Bloquet

SALA 2

14/09/2023 – Quinta-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

15/09/2023 – Sexta-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

16/09/2023 – Sábado: 16:30h – 19:00h – 21:30h

17/09/2023 – Domingo: 16:30h – 19:00h – 21:30h

18/09/2023 – Segunda-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

19/09/2023 – Terça-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

20/09/2023 – Quarta-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

SALA 3

14/09/2023 – Quinta-Feira: 15:20h – 19:30h – 22:00h

15/09/2023 – Sexta-Feira: 15:20h – 19:30h – 22:00h

16/09/2023 – Sábado: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

17/09/2023 – Domingo: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

18/09/2023 – Segunda-Feira: 15:20h – 19:30h – 22:00h

19/09/2023 – Terça-Feira: 15:20h – 19:30h – 22:00h

20/09/2023 – Quarta-Feira: 15:20h – 19:30h – 22:00h

AFTER: PARA SEMPRE (D) (DUBLADO) (AFTER: EVERYTHING)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Castille Landon, Duração: 01:33:00h, com: Josephine Langford,

Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard

SALA 4

14/09/2023 – Quinta-Feira: 17:40h – 19:40h – 21:40h

15/09/2023 – Sexta-Feira: 17:40h – 19:40h – 21:40h

16/09/2023 – Sábado: 17:40h – 19:40h – 21:40h

17/09/2023 – Domingo: 17:40h – 19:40h – 21:40h

18/09/2023 – Segunda-Feira: 17:40h – 19:40h – 21:40h

19/09/2023 – Terça-Feira: 17:40h – 19:40h – 21:40h

20/09/2023 – Quarta-Feira: 17:40h – 19:40h – 21:40h

A NOITE DAS BRUXAS (D) (DUBLADO) (A HAUNTING IN VENICE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kenneth Branagh, Duração: 01:43:00h, com: Elisabeth Moss,

Michael Fassbender, Will Arnett

SALA 5

14/09/2023 – Quinta-Feira: 14:45h – 17:05h – 21:45h

15/09/2023 – Sexta-Feira: 14:45h – 17:05h – 21:45h

16/09/2023 – Sábado: 14:45h – 17:05h – 21:45h

17/09/2023 – Domingo: 14:45h – 17:05h – 21:45h

18/09/2023 – Segunda-Feira: 14:45h – 17:05h – 21:45h

19/09/2023 – Terça-Feira: 14:45h – 17:05h – 21:45h

20/09/2023 – Quarta-Feira: 14:45h – 17:05h – 21:45h

A NOITE DAS BRUXAS (L) (LEGENDADO) (A HAUNTING IN VENICE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kenneth Branagh, Duração: 01:43:00h, com: Elisabeth Moss,

Michael Fassbender, Will Arnett

SALA 5

14/09/2023 – Quinta-Feira: 19:25h

15/09/2023 – Sexta-Feira: 19:25h

16/09/2023 – Sábado: 19:25h

17/09/2023 – Domingo: 19:25h

18/09/2023 – Segunda-Feira: 19:25h

19/09/2023 – Terça-Feira: 19:25h

20/09/2023 – Quarta-Feira: 19:25h

SEM AR (D) (DUBLADO) (THE DIVE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Maximilian Erlenwein, Duração: 01:30:00h, com: Louisa Krause,

Sophie Lowe

SALA 1

14/09/2023 – Quinta-Feira: 17:50h – 19:50h

15/09/2023 – Sexta-Feira: 17:50h – 19:50h

16/09/2023 – Sábado: 17:50h – 19:50h

17/09/2023 – Domingo: 17:50h – 19:50h

18/09/2023 – Segunda-Feira: 17:50h – 19:50h

19/09/2023 – Terça-Feira: 17:50h – 19:50h

20/09/2023 – Quarta-Feira: 17:50h – 19:50h