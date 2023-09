Jogos do final de semana definem quartas de final do Gigantão

Depois de uma semana marcada por jogos noturnos com grande presença das torcidas nas arquibancadas do Centro Cívico, as oitavas de final do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, continuam neste sábado (16) e domingo (17).

Nas partidas realizadas entre segunda (11) e quinta-feira (14) à noite, os times São Roque, Bruxela, Descubra e Cidade Jardim venceram e avançaram às quartas de final da competição.

Os últimos classificados da 1ª divisão serão conhecidos na tarde deste sábado (16), nos campos do Unidos da Cordenonsi e Guarani.

LEIA TAMBÉM: Gama instala antenas corta-pipa em motos na Avenida Brasil neste sábado

Já na 2ª divisão, as equipes disputam as oitavas de final na manhã deste domingo (17), nos campos do São Manoel, Parque Gramado, Bertini e Zanaga.

“Nossa retomada dos jogos noturnos foi um grande sucesso, com as torcidas comparecendo em peso para acompanhar excelentes jogos no Centro Cívico. O final de semana promete muita emoção para definir os times que vão às quartas de final. Vamos prestigiar”, afirma o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados dos jogos noturnos:

1ª divisão

Segunda, 11/09

São Roque 3 x 0 Zanaga FC

Terça, 12/09

Bruxela 3 x 0 Cantareira

Quarta, 13/09

Descubra 1 x 0 São Vito

Quinta, 14/09

Cidade Jardim 2 x 1 Mirandola

Confira os jogos do final de semana:

1ª divisão

Sábado, 16/09

14h – Zanaga x Malucos da Praia – campo do Unidos da Cordenonsi

14h – Novo Mundo x River Plate – campo do Guarani

16h – Parná x Unidos Mathiensen – campo do Unidos da Cordenonsi

16h – Guanabara x Barrocos – campo do Guarani

2ª divisão

Domingo, 17/09

8h – Grêmio Horizonte x Santa Cruz – campo do São Manoel

8h – Arsenal Novo Mundo x Boa Vista – campo do Parque Gramado

8h – Unidos da Morada x Unidos do São Luiz – campo do Bertini

8h – Atlético Guanabara x Lírios City – campo do Zanaga

10h – Estrela Azul x Sporting ZNC – campo do São Manoel

10h – Liverpool x Lions – campo do Parque Gramado

10h – Paysandu x Leão Esporte Clube – campo do Bertini

10h – América II x Benedettos – campo do Zanaga

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP