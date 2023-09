Maria Giovana (PDT): 15251 votos (11,85%)

Denis Andia (MDB): 14958 votos (11,62%)

Vanderlei Macris (PSDB): 13839 votos (10,75%)

Carla Zambeli (PL): 8171 votos (6,35%)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP