Região do Parque Gramado terá UPA 24H, anuncia Chico Sardelli

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quinta-feira (14) a ampliação da assistência médica 24 horas em Americana com a instalação de uma nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento), agora na região do Parque Gramado. A abertura está prevista para o primeiro semestre de 2024, após a adequação do espaço. Ela funcionará no endereço ocupado atualmente pela UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Dona Rosa.

“Quando decidimos reabrir a UPA São José nós também consideramos a possibilidade de implantar outra unidade, na região do Parque Gramado. Felizmente, as coisas estão acontecendo e em breve a população vai contar com mais esta unidade naquela região, o que trará benefícios a todos”, comemorou Chico, que esteve ao lado do presidente da Câmara, Thiago Brochi, e do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, durante o anúncio.

A medida representa uma ampliação da rede de urgência e emergência para Americana, que passará a contar com três unidades de saúde com atendimento 24 horas, além do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O Pronto Atendimento do Antônio Zanaga e a UPA São José também funcionam neste modelo.

O espaço anunciado nesta quinta-feira contará com equipe formada por médicos clínico geral, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e área administrativa.

A nova UPA vai atender uma população estimada em 42 mil pessoas nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz, além do Jardim Dona Rosa. Quando a unidade entrar em funcionamento, a UBS será transferida para um novo endereço no mesmo território.

Em razão do diagnóstico de Covid-19, o vice-prefeito, Odir Demarchi, não participou do evento, mas enviou uma mensagem enaltecendo o projeto. “Um dos nossos principais objetivos é oferecer uma saúde de qualidade em todas as regiões da cidade. Eu fico muito feliz, porque a população da região do Parque Gramado há muito tempo reivindicava um pronto atendimento e isso agora vai se tornar realidade”, declarou.

Gestão compartilhada

A nova UPA da região do Parque Gramado será mantida por meio de gestão compartilhada com uma OS (Organização Social), a exemplo do que já acontece com o Hospital Municipal, a UPA São José e a Unacon (Centro Oncológico de Americana). A prefeitura vai lançar edital de chamamento público de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.

Os valores correspondentes ao empreendimento, desde a adequação do prédio até a manutenção geral das atividades, constarão em edital, previsto para ser disponibilizado na próxima segunda-feira (18). Qualquer organização social qualificada no município poderá concorrer no certame.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou que a existência de uma estrutura no local facilita a implementação do modelo de Pronto Atendimento e tratou o anúncio como uma conquista para Americana. “Faz um ano que nós estudamos a viabilidade técnica para abertura da unidade. Com a responsabilidade do prefeito Chico Sardelli, colocamos no orçamento do próximo ano, porque abrir é uma coisa, manter é outra. E a gestão Chico Sardelli abre e mantém, porque somos uma gestão planejada”, afirmou.

