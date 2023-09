O Corinthians perdeu para o Fortaleza

pelo Campeonato Brasileiro e volta a flertar com a zona de rebaixamento do torneio.

O Timão fica nos 26 pontos, 5 a frente do primeiro time na zona degola, outro paulista, o Santos.

O Lion do Nordeste vai a 35 pontos, 9 a mais que o Timão e está na parte de cima da tabela, com vaga na Sulamericana de 2024 ou podendo até beliscar uma vaga na Libertadores.

Fortaleza teve pênalti a seu favor já aos 30 do segundo tempo, mas a equipe da casa desperdiçou! O jogo seguia empatado, mas Yago Pikachu deu números finais à partida.

