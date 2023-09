Novas possibilidades culinárias com o uso da airfryer

A airfryer é conhecida pelos seus diversos benefícios nos preparos de alimentos e receitas caseiras. No entanto, além do uso convencional, o equipamento possui variadas utilidades adicionais, proporcionando ao usuário uma experiência culinária criativa.

Como funciona a airfryer?

Apesar de ser popularmente conhecida como fritadeira elétrica, a airfryer possui maior semelhança com os fornos de convecção. Essa equivalência se dá devido à forma que os alimentos são preparados dentro do eletrodoméstico. Quando o equipamento é ligado, seu mecanismo interno permite que o ar circule em alta velocidade, aumentando a temperatura e cozinhando os alimentos.

O que muitos não sabem é que ela possui um leque de possibilidades culinárias e funções úteis. Isso tudo sem alterar sabores, textura e qualidade dos alimentos. Confira abaixo alguns usos diferenciados da airfryer e dicas de receitas para fazer nela:

Airfryer para renovação de alimentos

Entre os usos possíveis do equipamento no dia a dia, está a possibilidade de renovação e reutilização dos alimentos. Sendo um eletrodoméstico que funciona de forma diferente do micro-ondas, os pratos reaquecidos na airfryer tornam-se frescos novamente, evitando o desperdício e garantindo reaproveitamento integral dos alimentos.

Além disso, o equipamento pode ser utilizado para realizar a desidratação de determinadas frutas e vegetais, sendo uma opção versátil para fazer frutas secas, chips, ou até mesmo croutons para sopas e saladas.

Confeitaria na airfryer

Assim como o uso para pratos salgados, é possível fazer a preparação de diversos alimentos voltados à confeitaria no equipamento. Entre eles, está a possibilidade de preparar bolos, bolinhos de chuva, rabanada, pretzels, pudins, entre outros.

O segredo para garantir o sucesso do preparo de pratos doces é seguir a receita e respeitar o tempo de cozimento dos alimentos no equipamento. É importante também ajustar a temperatura e preaquecer o eletrodoméstico, quando necessário.

Alimentos crocantes na airfryer

A tecnologia utilizada no equipamento permite que o alimento seja aquecido por igual, formando assim uma crosta semelhante à conhecida em alimentos fritos. Esse cozimento garante que os gostos dos pratos sejam mantidos, além de possibilitar a economia financeira com a redução do uso de óleo.

Receitas possíveis de serem feitas na Airfryer

Como vimos, os alimentos podem ser preparados na Airfryer sem comprometer a qualidade. Algumas receitas incluem carnes, empanados, petiscos, etc. É importante ressaltar que cada preparo requer um tempo e temperatura específicos, então precisa estar atento a esse detalhe. Algumas ideias de receitas incluem:

Frango à milanesa

O tão amado frango à milanesa fica bem crocante e saboroso na airfryer. O modo de preparo segue a mesma lógica: temperar os filés de frango, deixá-los tomar gosto na geladeira e empanar. Em seguida, é só colocá-los na cestinha dela e pincelar óleo sobre eles, deixando-os por 15 minutos a 180 graus.

Hambúrguer À Pizzaiolo

Utilizando patinho bovino moído, tempere a carne e modele hambúrgueres de 8cm de diâmetro. O próximo passo é dispô-los na cestinha da airfryer e deixar por 5 minutos a 180 graus. Depois, colocar muçarela e tomate por cima e retornar por mais 5 minutos.

Por fim, a airfryer se mostra um eletrodoméstico bastante versátil, capaz de ser utilizado para além de seu uso convencional como fritadeira elétrica. Cozinhar no equipamento permite a utilização da criatividade na cozinha, proporcionando experiências gastronômicas surpreendentes.

