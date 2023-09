Coca-Cola marca em alta- Os últimos seis meses foram essenciais

para o retorno do consumo fora de casa. Tanto é que os brasileiros passaram a sair e comprar alimentos e bebidas com maior frequência (alta de +1,6%), em relação ao mesmo período do ano passado. Dentro desse contexto, as três marcas mais escolhidas pelas famílias no primeiro trimestre de 2023 foram Coca-Cola (184 milhões CRPs), Bauducco (43 milhões CRPs) e Lacta (35 milhões CRPs).

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Os dados são do ranking Brand Footprint Brasil, elaborado pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria. O relatório mede a força das marcas dentro do território nacional. Para isso, é usada uma métrica original batizada de Consumer Reach Point (CRP), que mensura quantas famílias compram produtos de determinadas empresas e com que frequência isso ocorre.

Ao olhar para a cesta de alimentos separadamente, nota-se que os snacks doces ganharam destaque no Top 20. Aqui, Bis e Freegells subiram 11 degraus cada, alcançando 9º e 19º lugares do ranking, respectivamente. Na categoria de bebidas, oito das 20 principais marcas mantiveram suas posições. O maior salto foi dado pela Tang, que pulou da 35ª para a 16ª colocação.

De forma geral, 24% das 50 marcas mais consumidas cresceram apenas em frequência de clientes e 14% somente na penetração de mercado. Enquanto isso, 36% apresentaram alta em ambos os parâmetros.

Pelo viés do consumidor, por sua vez, é possível ver que ele está mais adepto à omnicalidade, uma vez que 50% visitaram oito ou mais canais no primeiro trimestre de 2023, número 5% maior do que foi visto no mesmo período de 2022. De acordo com a Kantar, as marcas que diversificam os pontos de contato tiveram mais sucesso em vendas. As companhias que apostaram em canais de indulgência, no entanto, seguiram caminho oposto.

Entre os pontos de contato, os que ganharam mais CRP foram hiper e supermercados (+22 CRP), ambulantes (+18 CRP) e bares (+4,3 CRP). Já em relação aos motivos de consumo, o brasileiro volta a buscar razões básicas, como sabor (+25,8 CRP), vontade (+11,5 CRP) e hábito (+8,6 CRP).

O ranking Brand Footprint Brasil contemplou 4.105 consumidores de sete regiões metropolitanas. São elas: Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Também avaliou mais de 160 marcas.

Sobre a Kantar

A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Atuamos em mais de 90 mercados e somos a empresa que mais entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, escolhem e veem. Ao combinar nossa experiência sobre o conhecimento humano com tecnologias avançadas, ajudamos nossos clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP