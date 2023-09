Americana sedia reunião regional sobre saúde mental

Mental- A Secretaria de Saúde de Americana recebeu,

nesta segunda-feira (11), representantes das secretarias de Saúde dos municípios de Morungaba, Vinhedo, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Hortolândia para uma reunião regional sobre saúde mental. Também participaram, por meio de videoconferência, os representantes de Indaiatuba e Holambra. A reunião foi coordenada pela diretora técnica do Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS-7), Adriane Regina Braga.

Os participantes fazem parte de um grupo condutor da rede de Atenção Psicossocial cujo objetivo é discutir as diretrizes sobre a saúde mental na região. Eles foram recepcionados pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira; pela diretora da Unidade de Atenção Especializada de Urgência e Emergência, Ana Rúbia; e pela supervisora da rede de Saúde Mental, Paula Reimão.

“O encontro é de extrema relevância, pois trata-se de um fórum que discute todas as questões relacionadas à rede de saúde mental dos municípios da região. Nós discutimos neste colegiado os problemas que temos em comum e também as soluções. Com o apoio da Secretaria Estadual da Saúde e com a união dos municípios, nós seguimos nos fortalecendo e buscando melhorar cada vez mais a saúde da população”, declarou Danilo.

O grupo teve como pauta de discussão a implantação de Residência Terapêutica, além do processo de desinstitucionalização dos pacientes egressos de hospitais psiquiátricos. Também foram discutidas questões sobre os hospitais de custódia e os desafios gerais na rede de saúde dos municípios.

“É muito importante as discussões trazidas pelos técnicos da área, pois há muitas questões em comum no âmbito da saúde mental e, trabalhando de forma integrada, conseguimos unir esforços para alavancar os processos e otimizar os serviços da área”, comentou Ana Rúbia.

As reuniões do grupo acontecem a cada mês, sendo que Americana foi escolhida para sediar o encontro de setembro. A próxima reunião, em outubro, será em Morungaba.

