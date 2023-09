Nova regra da Anvisa para rótulo de suplementos alimentares

Nova- Terminou em julho o prazo para adequação ao marco regulatório da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), definido em 2018, para regularização das embalagens dos suplementos alimentares. De acordo com as novas regras, a embalagem deve conter recomendações de uso, informações nutricionais e, sobretudo, uma indicação clara no rótulo de que se trata de um suplemento alimentar. Produtos que não apresentem essas informações e indicações não podem ser comercializados nem consumidos como suplementos alimentares.

Existe uma ampla variedade de suplementos disponíveis no mercado, com diferentes finalidades e ingredientes. É possível encontrá-los em forma de cápsulas e comprimidos, barras, em pó, em gel, líquidos e pastilhas de goma, e cada um cumpre com uma função específica, de acordo com objetivos individuais. Portanto, é muito importante prestar atenção em alguns aspectos que determinam se o produto é adequado para consumo, de acordo com o marco regulatório da ANVISA.

Para Paula Izu, coordenadora técnica da ABIAD, “Ao verificar se um suplemento possui uma descrição clara, um rótulo informativo e recomendações de dosagem adequadas, os consumidores têm a garantia de escolherem um produto apropriado para suas respectivas necessidades”. Paula ainda ressalta que “Os suplementos alimentares são produtos tecnológicos, desenvolvidos com base em pesquisas e avanços científicos, com o propósito de complementar a alimentação de maneira específica”. Leia + Sobre todos os Esportes

Com o marco regulatório dos suplementos alimentares, a embalagem deve conter:

Designação do produto: indicação clara de que se trata de um suplemento alimentar. Se é suplemento alimentar, estará escrito.

Forma de Apresentação: forma farmacêutica descrita juntamente com a designação “Suplemento Alimentar”. Já os nomes individuais e as categorias dos ingredientes são opcionais.

Recomendação de uso: forma de con. Também pode-se identificar o público ao qual o suplemento alimentar é destinado.

