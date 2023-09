Empresário bilionário morre em explosão no litoral

Bilionário e esposa morrem intoxicados por gás em mansão no litoral de SP.

O casal foi encontrado morto pelo filho deles. Os dois estavam em cima de uma cama em um dos quartos da mansão. A cadela da família também estava morta no local.

Vale lembrar alguns dos comentários que GLP não é venenoso, mas é asfixiante. Por ser mais pesado que o ar, quando há vazamento de GLP, num local fechado, este vai se acumulando ao nível do chão e expulsa gradualmente o oxigênio do ambiente, causando asfixia em quem permanecer ali.

O bilionário José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, foi encontrado morto, neste sábado (9), junto de sua mulher, Luciana Bezerra, em um condomínio em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Binho, que tinha 64 anos, ficou na 205º posição na lista de bilionários da revista “Forbes”, divulgada no final de 2022. Seu patrimônio foi avaliado em R$ 1,5 bilhão. Em 2021, ele ficou em 246º lugar no ranking.

Nascido em Olinda (PE), o bilionário era filho de Humberto Bezerra, ex-vice-governador do Ceará, ex-deputado federal e ex-prefeito de Juazeiro do Norte. Humberto morreu em 2020, aos 93 anos.

Binho, sua esposa, Luciana, e um cachorro da família foram encontrados mortos neste sábado. A informação foi confirmada pelo delegado titular do Distrito Sede da cidade, Antônio Sucupira.

A principal linha de investigação, segundo o delegado, é de morte por intoxicação de gás, utilizado para aquecer a piscina e a água da residência. Os investigadores que estiveram no condomínio informaram que não havia sinais de violência nos corpos, sangue pela casa ou indícios de que houve luta corporal.

Antonio Sucupira observou, no entanto, que nenhuma hipótese sobre as mortes pode ser descartada.

O filho do casal acionou a Polícia Militar após a ocorrência. As autoridades preservaram o local. A perícia e a equipe de homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos compareceram ao local para fazer as diligências necessárias.

