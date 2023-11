Prefeitura conclui mutirão com 259 animais castrados

A Prefeitura de Americana, por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), concluiu nesta quinta-feira (9) a última etapa do mutirão de castração animal deste ano. A ação, iniciada na quarta-feira (8), resultou em 259 castrações, sendo 176 cadelas e 83 gatas.

O procedimento gratuito foi feito em fêmeas com idades entre quatro meses e oito anos. Durante a castração, elas também foram microchipadas.

A ação foi viabilizada por meio de recurso estadual, fruto de duas emendas parlamentares, sendo uma do ex-deputado estadual e atual deputado federal Bruno Ganem, no valor de R$ 249.916,16, e outra no valor de R$ 70 mil, do ex-deputado federal Vanderlei Macris, por intermédio de trabalho em conjunto dos vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia e Vagner Malheiros, além dos suplentes Renan de Ângelo e Renato Martins.

As castrações também são realizadas nas ações de rotina do CCZ. Para castrar o animal, é preciso que os tutores façam o agendamento com antecedência, pelos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344.

“A castração animal é uma medida sanitária de grande relevância, seja para o controle populacional ou mesmo para se evitar a transmissão de muitas doenças entre os animais. Americana vem atuando de forma eficiente nesse sentido, o que é um grande benefício à população”, declara a médica veterinária responsável pelo CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

O Centro de Controle de Zoonoses está localizado na Av. Heitor Siqueira, nº 1.520 – Jardim da Mata (região da Praia Azul).