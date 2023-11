O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quinta-feira (9) o início das obras de revitalização da Praça de Esportes Sebastião Barrera, no bairro Nova Americana. As melhorias fazem parte de uma série de reformas e construções nos espaços esportivos do município.

O prefeito realizou uma visita técnica no local ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Esportes, Marcio Leal, e do presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Brochi.

“Estamos anunciando hoje esta importante obra para a região do bairro Nova Americana, uma revitalização muito aguardada que vai dar melhores condições para a prática de exercícios. Fico extremamente feliz com o avanço do esporte americanense, com obras em vários espaços da cidade”, celebrou Chico.

As intervenções no local incluem pintura interna e externa, implantação de academia ao ar livre, reforma do piso da quadra poliesportiva, reforma da piscina de biribol, troca dos alambrados e reforma dos banheiros, com troca de louças e portas.

LEIA TAMBÉM: Mário Covas vai ganhar praça com playground, espaço pet e quadra de basquete

“Mais uma obra que vem para incentivar o esporte e proporcionar mais lazer e bem-estar às famílias da nossa cidade. Vamos entregar um espaço totalmente renovado e de qualidade”, comentou Odir.

A obra tem investimento aproximado de R$ 150 mil, custeados com recursos próprios da Secretaria de Esportes. “Seguimos na nossa missão de garantir que todos os equipamentos esportivos de Americana estejam em ordem e à disposição da nossa população. Esta é mais uma das várias reformas e construções que estamos realizando para fomentar o esporte em nosso município”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

“Muito feliz com essa revitalização tão esperada pelos moradores do Nova Americana, bairro onde nasci e pelo qual tenho um carinho enorme. Parabéns à administração pelo cuidado com os espaços esportivos, que trazem muitos benefícios à população”, finalizou o presidente da Câmara.

Chico anuncia revitalização da Praça de Esportes do Nova AmericanaPARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP