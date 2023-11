Caravana da Coca vai passar pelo Cariobinha, Av. Paulista, Av. Brasil e Iacanga

Mais uma vez, a Coca-Cola traz para Americana a magia do Natal em sua caravana de caminhões decorados.

Neste ano, o percurso será inédito e o Novo Momento é o primeiro a divulgar.

Com início previsto para às 19h do sábado (18), a caravana sairá da Rua Vécio José Alves, no cruzamento com a João Bernestein, no bairro São Vito (ao lado do supermercado São Vicente).

O trajeto também inclui os bairros: São Manoel, Cariobinha, Nossa Senhora de Fátima, Colina, Centro, Frezzarin, Jardim Ipiranga, Molon, Jardim Brasília e Terramérica. O trajeto está sujeito a alterações.

LEIA MAIS: Caravana de Natal da Coca deve passar por Americana no dia 18

Confira a sequência das ruas:

Rua Vécio José

São Vito

São Casemiro

São Simão

São Sebastião

Emílio Leão Brambilla

Operário Osvaldo

Av. Paulista

Francisco Manoel

Av. Bandeirantes

Viaduto Amadeu Elias

Rio Branco

Princesa Isabel

Avenida Brasil

Itacolomi

Itapemirim

Av. Iacanga

Av. Gioconda Cibin

Francisca Coral Chiquinho.