Abastecimento de água alterado na Zona Leste e região 31 de Março em Santa Bárbara

O DAE de Santa Bárbara divulgu nota informando que em virtude da necessidade de uma manutenção de urgência em uma das etapas de tratamento de água da ETA IV (Estação de Tratamento de Água), localizada no Jardim Souza Queiroz, o abastecimento de água poderá oscilar no período da noite desta quinta-feira (9) até o final da tarde desta sexta-feira (10 em Santa Bárbara.

Confira os bairros: Cidade Nova I e II, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Parque das Nações, Dona Regina, Candido Bertine II, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Vila Rica, Jardim Barão, Pântano, Jardim Amélia, 31 de Março, San Marino, Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, Terra Azul, Angelo Giubina, São Joaquim e Jardim Carolina.

A medida se dá por conta que a ETA IV estará trabalhando com uma vazão reduzida para a execução dos trabalhos, que compreendem a remoção de parte do lodo gerado no sistema de decantação, o qual apresentou problemas durante sua operação na tarde desta quinta-feira.

O DAE orienta para que os moradores dessa região façam o uso racional da água que fica reservada na caixa do imóvel, usar estritamente o necessário, e solicita a compreensão pelo possível transtorno momentâneo que possa ocorrer com a manutenção.

