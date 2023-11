O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, nomeou na segunda-feira (6) a professora Christiane Laudissi D’Ávila para o cargo de secretária-adjunta de Educação. A profissional será responsável em assistir a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, na gestão das atividades da pasta.

Servidora concursada do Município, Christiane Laudissi D’Ávila é professora da Rede Municipal de Ensino, na educação infantil, há 27 anos. No período, além da função de professora, foi diretora e assessora técnico Pedagógica.

Estudou nas escolas Comendador Emílio Romi onde cursou o Magistério, formou-se em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar pela Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), é pós-graduada em Relações Interpessoais na Escola e a Construção da Autonomia Moral pela Unifran (Universidade de Franca) e em Educação Infantil, Alfabetização e Letramento pela Faculdade Batista de Minas Gerais.

