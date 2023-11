Defesa Civil de Santa Bárbara alerta sobre altas temperaturas entre sábado e segunda

A Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste alerta que, entre sábado (11) e segunda-feira (13), com a chegada de uma massa de ar quente as temperaturas tendem a subir gradativamente, com momentos de calor intenso.

Como há previsão para máximas de 38°C e sensação térmica de 40°C, o órgão barbarense ressalta a importância de se proteger do Sol, evitando esforços físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas e manter hidratação constante, bebendo bastante água. Além disso, recomenda-se não atear fogo na vegetação, pois isso é um crime ambiental e o risco para incêndios será elevado.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 (plantão 24 horas) ou 3454.3075 (de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas). O órgão está localizado na Rua Graça Martins, 464, no Centro. O Corpo de Bombeiros atende em plantão 24 horas pelo telefone 193.

LEIA TAMBÉM: Com previsão de 40°C, Americana terá a semana mais quente do ano