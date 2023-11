Câmara Jovem: alunos do Colégio Politec participam de sessão simulada

Cerca de setenta alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Politec, da região da Parque Residencial Nardini, participaram nesta quinta-feira (9) no Plenário da Câmara Municipal de Americana de sessão simulada do projeto educacional “Câmara Jovem”.

Ainda na escola, os alunos apresentaram projeto de lei, requerimentos, indicações e moções e elegeram os vereadores para a sessão simulada. Já no Plenário, discutiram as propostas e debateram temas como esporte, asfalto, segurança e trânsito.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Maria Clara Silvestre Soares da Silva (presidente), Lorena Ragonha Camillotti (primeira secretária), Jean Romero Pereira (segundo secretário). Foram discutidos um projeto de lei, um requerimento, três indicações e uma moção. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação.

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido) e os vereadores Gualter Amado (Republicanos) e Thiago Martins (PV) acompanharam a sessão simulada e parabenizaram os estudantes.

“Aproveitem essa oportunidade, coloquem o projeto em discussão, façam a diferença. Que vocês não parem nesse projeto, continuem acompanhando o legislativo porque essa é uma grande oportunidade de mudar Americana”, disse Brochi.

“É muito importante vocês entenderem a diferença entre os três poderes a função de cada um deles. E a principal função do legislativo é a fiscalização. Americana tem uma receita muito grande e se houver uma boa fiscalização a população certamente terá melhor saúde, educação e segurança”, afirmou Gualter.

“É muito bom ter vocês aqui acompanhando a política e entendendo quem são os vereadores que realmente fazem um trabalho com o propósito de ajudar a cidade”, falou Martins

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

-Projeto de lei de autoria dos vereadores Maria Clara Silvestre e Caroline Ribeiro que dispõe sobre a adesão do município ao Código Sinal Vermelho.

-Requerimento de autoria dos vereadores Lucas de Barros Prates e Vinicius Sartori Brugnera em que pede solução para a falta d’água no Pós-anhanguera de americana

– Indicação de autoria dos vereadores Lucas Ribeiro de Palma e Caio de Abreu Rosario que solicita instalação de faixa elevada em frente à entrada do Colégio Politec na Av. Brasil.

-Indicação de autoria das vereadoras Marcela Mayumi Narchin e Naiara de Almeida que solicita a reforma do Ginásio de Esporte Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga.

-Indicação de autoria das vereadoras Lorena Camillotti, Ana Beatriz Ferreira e do vereador Cauã Alexandre que solicita melhoria do calçamento do horto florestal

– Moção de aplausos de autoria das vereadoras Julia Fernanda Simões Fabri e Beatriz Bizoffi Majolli pela realização do recapeamento asfáltico das vias públicas na cidade de Americana.

