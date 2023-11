Mário Covas vai ganhar praça com playground, espaço pet e quadra de basquete

O prefeito Chico Sardelli assinou a ordem de serviço para a construção de uma praça na região do Jardim Mário Covas na tarde desta quinta-feira (9). O investimento total da obra, na Rua Francisco Carlos Maciel, será de R$ 626.635,95, sendo R$ 500 mil de recursos intermediados junto ao Governo do Estado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris e pelo secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto, e R$ 126.635,95 de contrapartida da Prefeitura de Americana.

“A região do Mário Covas será atendida com o espaço de lazer e esporte, e uma série de benfeitorias para que possamos proporcionar às famílias qualidade de vida e bem-estar, com infraestrutura e segurança. É mais uma conquista para a cidade de Americana e vamos avançar ainda mais”, disse Chico.

A previsão é iniciar as obras da praça no dia 22 de novembro, com prazo estimado de até março de 2024 para o término, segundo a Secretaria de Habitação.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância do novo espaço para a população. “É mais uma boa notícia para Americana. Temos várias frentes de trabalho contemplando toda a cidade e a construção deste novo espaço de lazer irá trazer ainda mais benefícios para as famílias”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Com previsão de 40°C, Americana terá a semana mais quente do ano

No local, haverá a construção de meia quadra de basquete, Espaço Pet, playground, equipamentos de ginástica, piso geral da praça em concreto, mobiliário urbano (banco, mesa e lixeira) e plantio de grama, além de toda a iluminação.

O secretário de Habitação, Luiz Cezaretto, falou sobre o Programa Especial de Melhorias (PEM) para a viabilização da obra. “Por meio do programa, conseguimos a implantação da praça, equipamentos coletivos, onde há habitação de interesse social, promovendo a inclusão social. É uma construção importante para os moradores, terá acessibilidade, interação das famílias, um ambiente saudável, atendendo as pessoas que mais precisam, uma prioridade do governo Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse Cezaretto.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou as benfeitorias que a região irá receber. “A praça vai contemplar a população do Mário Covas, o Conjunto Habitacional, onde há apenas uma área de gramado, sem benfeitorias, e agora receberá diversos equipamentos, academia ao ar livre, espaço para animais, brinquedos para crianças, mais um espaço aos moradores”, destacou Fábio.

O secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, ainda abordou o trabalho realizado para a viabilizar a obra. “O prefeito Chico tem um trabalho contínuo de busca por recursos e esse é mais um resultado importante para Americana. O desenrolar de toda burocracia, oriundas de programas e emendas estaduais e federais, suas tramitações e formalizações fazem parte do dia a dia da Secretaria de Gestão de Convênios. É gratificante colocar em prática mais um convênio de sucesso como este da Praça do Mário Covas”.

O diretor da empresa Elo9 Ltda, vencedora da licitação para a execução da obra, Marcelo Cintra, também participou da assinatura da ordem de serviço.