Com previsão de 40 °C, Americana terá a semana mais quente do ano

Americana, Santa Bárbara e região terão uma sequência de calor exorbitante pelos próximos dias, que devem ser os mais quentes do ano.

Após dias de clima ameno e tempestades, agora, de acordo com o Instituto Climatempo, a sensação térmica deve atingir níveis estressantes.

Para esta quinta e sexta, segundo o Cepagri, existe uma possibilidade de chuva isolada e moderada e pouca variação na temperatura.

Levando em consideração os próximos doze dias, em todos eles os termômetros passarão dos 34 graus, o que não ocorre desde 2022.

Vale lembrar que os dias mais quentes deste ano ocorreram no final de fevereiro, final de março e 26 de setembro, data em que a temperatura bateu o recorde de 2023: 40,3°C.

A previsão para este final de semana é de máximas de 37°C no sábado e 38 no domingo. Ao longo da próxima semana a cidade pode atingir os 40°C, indica o instituto.

A unidade relativa do ar, que afeta na qualidade da respiração, está em 33% em Americana, o que é considerado Estado de Observação. Segundo a OMS, o mínimo recomendado é 50%.

Esta é apenas uma previsão, disponibilizada por meteorologistas dos órgãos citados. Na natureza, mudanças e oscilações podem ocorrer.

