Equipe Viper de Nova Odessa conquista 10 troféus no UAF Ultimate de luta de braço

A equipe Viper de luta de braço de Nova Odessa, o famoso “braço de ferro”, segue brilhando e colecionando pódio. Os atletas fizeram bonito no UAF Ultimate de luta de braço, evento disputado nesse domingo (05/10), no Donna Flor Villa Bar, em Avaré. Os novaodessenses conquistaram 10 troféus, sendo quatro de campeão, um de vice e cinco de 3º colocado.

“Agradeço e parabenizo a todos que mais uma vez tiveram um desempenho espetacular e trouxeram dez troféus desse importante torneio organizado pelo campeão mundial Bruno Cotrim”, diz o atleta Luis Sabino, à frente da equipe junto aos também atletas e técnicos Cassius Monroe (de treinamento específico com pesos e aparelhagem) e Welinton Rosa (que orienta sobre técnicas para melhorar pegada/postura de mesa).

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis, a equipe Viper está de parabéns. “Estamos felizes com os resultados obtidos pelos atletas da Viper luta de braço de Nova Odessa, que vêm dando show e conquistando pódios por onde passam. São atletas talentosos, e temos muito orgulho das conquistas deles”, disse.

O adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, também não poupou elogios aos atletas. “Nossa equipe de luta de braço está de parabéns pelo que vem fazendo pela modalidade, representando Nova Odessa com excelência nas competições”.

Agora é se preparar para o próximo desafio, o Brasileiro de Seleções, que acontecerá no dia 02 de dezembro, em Rafard. “Parte da equipe já foi convocada para este grande torneio, e estamos na expectativa de mais pódio. Desde já agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, dos Supermercados Paraná e da TV WA”, finaliza Sabino.

Os treinos da Viper acontecem no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa. Os empresários interessados em patrocinar a vitoriosa equipe de luta de braço devem entrar em contato com Sabino, pelo WhatsApp (19) 99236-6436.

LEIA TAMBÉM: Após perder tudo, campeão mundial pelo São Paulo escolhe Americana para recomeçar

Confira os pódios e as categorias:

Luis Carlos Sabino

Categoria Gran Master Livre

1° lugar braço direito e esquerdo

Welinton Rocha

Categoria Master 80k

3° lugar braço esquerdo

Lucas Algeri

Categoria Estreante 80+ Livre

2° lugar braço direito

3° lugar braço esquerdo

Alex Figueiredo

Categoria Estreante Livre

1° lugar braço direito e esquerdo

3° lugar categoria sênior 110k

Pedro Guilherme Tognato Domingos

Categoria +80 Junior e Estreante

3º lugar braço esquerdo

Gabriel Felipe da Silva

Categoria Sênior 65k

3° lugar braço esquerdo

Roger Boaretto

Categoria Estreante Livre

4° lugar na direita

5° lugar na esquerda

6° lugar Sênior 100k

Fernando Guimarães

5° lugar braço direito 85k Sênior

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP