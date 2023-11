OMA ganha dispositivo que permite imagens mais detalhadas dos astros

O OMA (Observatório Municipal de Americana) ganhou um novo dispositivo capaz de melhorar as imagens captadas pelo telescópio. É o “Microfocalizador Eletrônico”, fruto de uma parceria do OMA com o Observatório Sagitarius, também de Americana, doado pelo astrônomo Guilherme Grassmann – proprietário do Sagitarius e um dos fundadores do OMA, junto dos astrônomos Jean Nicolini e Nelson Travnik.

O instrumento consiste em um pequeno motor adaptado ao eixo de focalização do telescópio e funciona mediante controle remoto de ajuste fino, para proporcionar regulagens de melhor definição nas imagens produzidas.

“O focalizador passou por uma fase de ajustes e agora está pronto para ser amplamente utilizado nas atividades públicas e nos trabalhos técnicos, por meio de parcerias e convênios existentes entre o OMA e outras instituições astronômicas”, explica o astrônomo e coordenador do OMA, Carlos Andrade.

O dispositivo foi produzido no Observatório Astronômico Lupus, no município de Rafard, que também doou os componentes necessários à sua adaptação ao telescópio principal do OMA.

As visitas públicas ao Observatório, administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana, ocorrem às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h, em quatro grupos alternados de 15 pessoas. O agendamento deve ser feito com antecedência, pelo telefone (19) 3408-4800.

Na ocorrência de tempo nublado ou chuvoso, o agendamento é automaticamente cancelado, devendo ser feito novamente. O acesso à cúpula só é permitido a partir dos cinco anos de idade.

O acesso ao OMA é pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no Parque Residencial Nardini.

