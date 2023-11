 Ypê abre vagas de emprego aqui no interior

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos

de higiene e limpeza do país, tem como um de seus principais valores o cuidado com a sua gente e acredita que a diversidade é fundamental para o sucesso de seus negócios e com este objetivo abriu 30 oportunidades de emprego para motoristas de carreta na categoria E.

Na história da empresa, grandes mulheres deixaram suas marcas ao ocupar cargos importantes, inclusive na alta liderança e no Conselho de Administração, que hoje conta com 37,5% de representatividade feminina.

Um bom exemplo dessa busca por mais inclusão é o programa “Mulheres em Movimento” que a empresa promoveu este ano com o intuito de preparar profissionais e oferecer treinamento para mulheres se tornarem motoristas de caminhão.

As vagas estão disponíveis em todas as unidades da empresa: Amparo e Salto (SP), Anápolis e Goiânia (GO), Simões Filho (BA) e Itapissuma (PE) e oferece aos colaboradores benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, vale refeição e cesta de produtos.

Para se cadastrar, basta ter a carteira de motorista na categoria E. Mais informações no site Link .

SOBRE A YPÊ

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.000 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para cerca de 15 países da América Latina, Ásia e África e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action Ypê.

