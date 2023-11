Integrantes do Br'oz comentam retorno

Br’oz de volta- “Sim! Sim! Sim! Esse amor é tão profundo” que trouxe de volta uma das maiores

boybands dos anos 2000. Celebrando 20 anos de carreira, os meninos do Br’oz estarão no The Noite desta quarta (08) para comentarem o início de uma nova turnê e recordar momentos marcantes de suas trajetórias. André Marinho, Jhean Marcell, Matheus Rocha e Oscar Tintel falam com Danilo sobre a passagem do tempo e avaliam: “a gente não sente esse tempo todo. O mais bacana é que nós continuamos com essa amizade, esse carinho e a paixão de podermos estar juntos“.

Sobre a nova música “Do Jeito Que Você Sempre Quis”, André declara: “veio justamente para homenagear nossos fãs por terem estado nesses 20 anos com a gente. Essa música é uma espécie de gratidão a eles, que pediram que a gente retornasse e seguisse com a turnê“. Jhean, então, completa: “a gente percebeu que, em determinados momentos, até nossos fãs acreditavam mais na gente que nós mesmos“.

Recordando a venda de mais de 450 mil cópias do álbum de estreia, Jhean também revela um presságio: “fomos no Domingo Legal para fazer o lançamento da banda. Quando voltamos para casa, no café da manhã, eu comentei com eles ‘caras, sonhei que a gente tinha ido na semana que vem, ganhar o disco de ouro’. Na minha cabeça tinha a data, 27 de outubro, e a gente ganhou“.

Eles dizem que nunca houve qualquer competitividade com as meninas do Rouge e contam: “a relação era ótima, só que as pessoas tinham essa coisa de chamar ‘ah, é o Rouge de calça’, ou os ‘Rujos’. Ficavam tentando fazer uma realidade que não existia“.

Segundo os músicos, “Prometida”, que ficou 8 semanas consecutivas em 1º lugar nas rádios, não foi bem aceita no começo por eles: “quando essa música chegou para a gente, nós não gostávamos dela. Nossa base, naquela época, era ‘N Sync, Backstreet Boys, então a gente estava imaginando que a nossa boyband teria uma referência musical dessa. Foi tipo uma decepção. Só que, depois que começamos a entender o conceito, começamos a enxergar ‘Prometida’ de outra forma“.

A respeito da nova fase e de seus shows, brincam: “tem muita dança, a galera sempre contesta isso. Continuamos dançando. A idade só passou, fisicamente deu uma alterada, mas nós estamos preparados…. Com balão de oxigênio na sequência“.

Musa Fitness do OnlyFans recebe cantadas de jogadores

A musa fitness Mari Reis, famosa criadora de conteúdo para o OnlyFans, revelou que após um ano trabalhando com as plataformas de conteúdo exclusivo, já recebeu diversas cantadas de jogadores e celebridades afim de saírem com ela.

A loira é hoje uma das brasileiras que mais fatura com vídeos íntimos, onde recentemente divulgou que faturou cerca de R$ 1 milhão em seu primeiro ano com as plataformas. “Devido ao meu trabalho com as plataformas, já recebi diversas cantadas e até propostas financeiras para sair comigo de jogadores de futebol e famosos. Tem cada proposta mais diferente uma da outra. Mas quero deixar claro, que sou apenas criadora de conteúdo e não faço programa”, declarou.

Ainda segundo ela, os jogadores de futebol são os mais assanhados e como seu trabalho é com muita sensualidade e ousadia, Mari disse que eles nem sempre são bem educados. “A maioria deles (jogadores) são um amor, porém sempre tem as exceções. Alguns mandam mensagem dizendo que eu tenho que fazer o que eles querem. É muito machismo!”, afirma.

Confira mais sobre Mari Reis, na sua conta @marireisoficial no Instagram.