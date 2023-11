Sumaré começa a receber DataCenter da Microsoft

Começaram as obras de construção do Data Center da Microsoft em Sumaré.

A instalação é em uma área de cerca de 300 mil metros quadrados na Estrada Municipal Valência Calegari, Parque Santo Antônio. O novo espaço vai ofertar cerca de 50 empregos diretos em Sumaré.

Os datas centers funcionam como uma base física onde são armazenados aplicativos e dados essenciais de vários tipos de empresa. A demanda pelo serviço cresceu nos últimos anos com o uso da computação em nuvem, que permite o acesso aos mesmos softwares e informações por dispositivos diferentes, sem a necessidade de uma conexão por cabo. No Brasil, o serviço oferecido pela Microsoft é o Azure, considerado um dos mais populares do mercado por conta da integração com o pacote Office.

Recentemente, o prefeito Luiz Dalben, vice Henrique Stein e deputado Dirceru Dalben se reuniram com representantes da empresa para conhecer os detalhes da implantação. “Foi um encontro muito produtivo com uma líder global de tecnologia que está chegando no município, trazendo desenvolvimento, progresso, empreso e renda para a população! Sumaré é uma cidade com potencial e uma posição estratégica para negócios e nosso mandato trabalha amplamente para movimentarmos a economia e formar parcerias com empresas íntegras e que querem o bem da região”, disse o deputado Dirceu Dalben.

“Sumaré é uma cidade com grande potencial para vários tipos de investimentos, o segundo maior mercado consumidor da Região Metropolitana de Campinas. A Microsoft É uma empresa de tecnologia, uma das dez maiores do mundo e vai ser motivo de orgulho ainda mais para o povo sumareense porque vai estar na nossa cidade. Isso é geração de renda e de empregos diretos e indiretos! Nosso objetivo é trabalhar para trazer para Sumaré grande empresas e empreendimentos que contribuam com o crescimento da cidade”, explicou o prefeito Luiz Dalben.