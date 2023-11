Sistemas de Informação FAM tem nota 4 no MEC

O curso de Sistemas de Informação da FAM- Faculdade de Americana foi reconhecido pelo Ministério da Educação com nota 4. Um ano especial para o curso, que fechará neste ano, seu primeiro ciclo de formação de novos profissionais na área de conhecimento de Sistemas de Informação.

Iniciado em 2020, o curso comprovou, através da avaliação do MEC, que oferece estrutura adequada e qualidade de ensino com professores atuantes no mercado de trabalho.

“Agradecemos todos os envolvidos neste processo, professores, colaboradores da FAM e todos os alunos do curso, que são sempre as peças mais importantes neste processo”, disse o coordenador do curso de Sistemas de Informação, Rogério de Freitas.

Para o diretor geral da Instituição, Gustavo Azzolini lembra que a FAM é uma faculdade que oferece diversas opções de cursos, nas mais diferentes áreas. “Ficamos felizes com este reconhecimento, com a primeira turma que se formará ao final do ano, e lembramos, através desta nota 4, que a FAM tem vários tipos de cursos na área de gestão, saúde, exatas, tecnólogos, por aqui o ensino presencial tem seu valor e é realizado todos os dias na prática”, afirmou.

No ENADE 2022 – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – a FAM conquistou nota 4 nos cursos de Tecnologia em Gestão Financeira e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. A nota do ENADE vai de 1 a 5.

O vestibular FAM para 2024 está com inscrições gratuitas abertas: vestibularfam.com.br.

