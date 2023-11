Priscilla Alcântara surprende em visual ousado e colorido

Priscilla, ex-Alcântara, foi mais uma das celebridades que passaram

pelo tapete vermelho do Prêmio Multishow. Em nova fase, com um visual bem radical com cabelos vermelhos e sobrancelhas raspadas, ela revelou que está mais madura. “Muito mais livre”, disse.

Nas redes sociais, os internautas foram da crítica à irônia com a cantora que foi do Bom dia e Companhia do SBT para a carreira gospel nos últimos anos. As piadas foram que ela foi fazer Ciências Sociais em alguma federal e as críticas sobre o cristianismo que ela prega (ou pregava até bem pouco tempo).

“As pessoas não separam a Priscilla criança da Priscilla adulta. As pessoas não separam a Priscilla cantora pop dessa pessoa evangélica. Eu não rebato, eu vivo a minha vida da forma mais saudável possível e, às vezes, a gente precisa se afastar de determinadas coisas e situações”, acrescentou.

