Prefeitura conclui recape da Rua dos Cravos e prepara chegada ao São Roque

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu nesta segunda-feira (20) o recapeamento asfáltico da Rua dos Cravos, entre a Rua das Alfazemas e a Avenida dos Castelhanos, na região da Cidade Jardim.

Na próxima etapa do programa, o trabalho chegará ao bairro São Roque, que terá as seguintes vias recapeadas: ruas Santarém (entre as ruas Pindaré e São Roque), Iriri, Juruema (entre a Rua Capiberibe e a Avenida Europa), Capiberibe, Parnaíba, Jaguarão e Camanducaia.

A recuperação do pavimento dessas vias faz parte do investimento de R$ 27,3 milhões, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, junto ao Governo de São Paulo, que contempla o recape de 78 ruas e avenidas, além da pavimentação de nove vias. O acompanhamento do processo de liberação dos recursos é realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Neste contrato, já foi concluído o recapeamento de mais de 56 endereços dos bairros Jaguari, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Vila Rasmussem, Nova Americana, Conserva, Santa Catarina, Vila Gallo, Mathiesen, Cidade Jardim I, Jardim São Pedro, Praia Azul, Parque Novo Mundo e São Domingos.