Tivoli terá Encontro de Pokémon neste final de semana

O Tivoli Shopping será palco neste final de semana do Encontro de Pokémon, uma iniciativa inédita no centro de compras que promete reunir fãs do jogo de todas as idades. O evento, realizado em parceria com a loja Geek, acontecerá em frente ao Restaurante Coco Bambu, com programação no sábado das 18h às 22h e no domingo das 18h às 20h.

Gratuita, a programação contará com atividades como:

Troca de cartas Pokémon

Oficina para aprender a jogar Pokémon TCG (Trading Card Game)

Sorteios e brindes

As inscrições serão realizadas gratuitamente no local, nos próprios dias do evento, permitindo que os participantes sejam organizados por horário, garantindo que possam se integrar facilmente às atividades propostas.

O evento contará com a presença de jogadores que possuem experiência em torneios nacionais e internacionais. “Teremos quatro jogadores de Pokémon que jogam em vários estados brasileiros e que já participaram do campeonato mundial de Pokémon“, explica Gabriella Alves Pereira, sócia-proprietária da loja Geek.

Os participantes poderão aproveitar, também, para interagir com um Pikachu em tamanho real para fotos.

“O universo Pokémon encanta todas as gerações e é muito especial trazer um evento como esse para o Tivoli. Essa parceria com a loja Geek nos permite proporcionar um momento único para os fãs, especialmente com tantas atividades interativas,” destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Diversão e aprendizado para todas as idades

Segundo Gabriella, o evento foi idealizado para ser acessível a todos, com destaque para a oficina que ensinará novos jogadores a explorar o universo do Pokémon TCG. Após aprenderem as regras, as crianças terão a oportunidade de participar de um mini campeonato, acompanhadas por jogadores experientes que estarão disponíveis para auxiliar.

“Já realizamos essa iniciativa em outros locais e sempre fomos recebidos de forma incrível. O Pokémon é um universo que une pessoas e incentiva o aprendizado de forma divertida. No Tivoli, queremos repetir essa conexão e apresentar a magia desse universo para novos fãs,” comenta a sócio-proprietária da Geek.

Serviço:

Encontro de Pokémon

📅 Datas: 25 e 26 de janeiro

⏰ Horários: Sábado: 18h às 22h | Domingo: 18h às 20h

📍 Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

🎟 Entrada: Gratuita

