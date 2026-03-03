Espaço estava fechado desde o dia 26 de fevereiro, quando choveu 82 milímetros no município

O Pq. Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, reabriu à visitação pública na manhã desta terça-feira (3), após quatro dias fechado por causa da chuva de 82 milímetros, que caiu na madrugada da última quinta-feira (26). A reabertura foi possível depois da avaliação técnica das condições de segurança e da limpeza do espaço com o auxílio de uma máquina para retirar a lama que escorreu para as pistas de caminhada. O Pq. Dorothy está localizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 415.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, a parte do muro que fica ao lado do Setor Administrativo, que tombou com a força da chuva e dos ventos, foi fechada com tapumes e ainda será consertada. Como isso não impede a utilização do parque, a visitação foi liberada, a partir das 8h de hoje. Na tarde da sexta-feira passada (27/02), o OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago, outro parque público gerenciado pela Prefeitura, também foi reaberto.

Conforme esclarece a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, o fechamento dos parques públicos municipais está previsto no Decreto Municipal que institui o Plano Preventivo de Contingência para fechamento temporário de parques públicos municipais durante períodos de instabilidade climática. A reabertura ou o fechamento desses espaços está condicionada à vistoria técnica junto aos gestores, considerando as questões climáticas e ambientais, conforme estabelece o Art 8º – II: “A reabertura dos parques ocorrerá após a cessação das condições adversas, obedecendo aos seguintes critérios: II – para casos de índice acumulado previsto no art. 6º: após 24 (vinte e quatro) horas do término do índice, condicionada à vistoria técnica e relatório favorável, conforme o art. 3º, inciso III.”