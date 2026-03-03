Os Correios lançaram editais para o credenciamento de empresas interessadas em atuar como Pontos de Coleta em diversas cidades do interior de São Paulo (tabela abaixo). Para oferecer ainda mais comodidade à população, a empresa reforça sua rede de atendimento por meio de parcerias com estabelecimentos do varejo – como farmácias, papelarias, lojas de conveniência e pequenos comércios –, que se tornam canais alternativos para envios e recebimento de encomendas.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Entre os requisitos necessários para atuar como Ponto de Coleta, os interessados devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, ter alguns equipamentos, como smartphone e impressora, além de estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas.
A parceria oferece ao comerciante a vantagem de aumentar o fluxo de clientes, a possibilidade de incrementar as vendas, ter baixo custo de investimento, além de associar-se à marca Correios, empresa com presença nacional que entrega, diariamente, milhares de encomendas em todo país. A população também é beneficiada ao ganhar um ponto de Correios mais próximo de sua residência ou do trabalho, funcionando em horários mais flexíveis.
Localidades com editais de credenciamento abertos dos correios
|
Adamantina
|
Ilhabela
|
Presidente Prudente
|
Americana
|
Indaiatuba
|
Ribeirão Preto
|
Andradina
|
Itapetininga
|
Rio Claro
|
Aparecida
|
Itapira
|
Salto
|
Araçatuba
|
Itatiba
|
Santa Bárbara d’Oeste
|
Araraquara
|
Itu
|
Santa Cruz do Rio Pardo
|
Araras
|
Jacareí
|
São Carlos
|
Assis
|
Jaguariúna
|
São João da Boa Vista
|
Atibaia
|
Jales
|
São José do Rio Pardo
|
Barretos
|
Jau
|
São José do Rio Preto
|
Bauru
|
Jundiaí
|
São José dos Campos
|
Birigui
|
Leme
|
São Pedro
|
Boituva
|
Limeira
|
São Sebastiao
|
Botucatu
|
Lins
|
Sertãozinho
|
Braganca Paulista
|
Marilia
|
Sorocaba
|
Caçapava
|
Mirassol
|
Sumaré
|
Campinas
|
Mococa
|
Tatuí
|
Campos do Jordão
|
Mogi Guaçu
|
Taubaté
|
Caraguatatuba
|
Mogi Mirim
|
Tremembé
|
Catanduva
|
Nova Odessa
|
Tupã
|
Cerquilho
|
Osvaldo Cruz
|
Ubatuba
|
Cruzeiro
|
Ourinhos
|
Valinhos
|
Descalvado
|
Paulínia
|
Vargem Grande do Sul
|
Fernandópolis
|
Penápolis
|
Várzea Paulista
|
Franca
|
Pilar do Sul
|
Vinhedo
|
Garça
|
Pindamonhangaba
|
Votorantim
|
Guaratinguetá
|
Piracicaba
|
Votuporanga
|
Hortolândia
|
Pirassununga
|
Ibiúna
|
Porto Ferreira
Leia Mais notícias da cidade e região