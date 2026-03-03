Os Correios lançaram editais para o credenciamento de empresas interessadas em atuar como Pontos de Coleta em diversas cidades do interior de São Paulo (tabela abaixo). Para oferecer ainda mais comodidade à população, a empresa reforça sua rede de atendimento por meio de parcerias com estabelecimentos do varejo – como farmácias, papelarias, lojas de conveniência e pequenos comércios –, que se tornam canais alternativos para envios e recebimento de encomendas.

Entre os requisitos necessários para atuar como Ponto de Coleta, os interessados devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, ter alguns equipamentos, como smartphone e impressora, além de estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas.

A parceria oferece ao comerciante a vantagem de aumentar o fluxo de clientes, a possibilidade de incrementar as vendas, ter baixo custo de investimento, além de associar-se à marca Correios, empresa com presença nacional que entrega, diariamente, milhares de encomendas em todo país. A população também é beneficiada ao ganhar um ponto de Correios mais próximo de sua residência ou do trabalho, funcionando em horários mais flexíveis.

Localidades com editais de credenciamento abertos dos correios

Adamantina
Ilhabela
Presidente Prudente
Americana
Indaiatuba
Ribeirão Preto
Andradina
Itapetininga
Rio Claro
Aparecida
Itapira
Salto
Araçatuba
Itatiba
Santa Bárbara d’Oeste
Araraquara
Itu
Santa Cruz do Rio Pardo
Araras
Jacareí
São Carlos
Assis
Jaguariúna
São João da Boa Vista
Atibaia
Jales
São José do Rio Pardo
Barretos
Jau
São José do Rio Preto
Bauru
Jundiaí
São José dos Campos
Birigui
Leme
São Pedro
Boituva
Limeira
São Sebastiao
Botucatu
Lins
Sertãozinho
Braganca Paulista
Marilia
Sorocaba
Caçapava
Mirassol
Sumaré
Campinas
Mococa
Tatuí
Campos do Jordão
Mogi Guaçu
Taubaté
Caraguatatuba
Mogi Mirim
Tremembé
Catanduva
Nova Odessa
Tupã
Cerquilho
Osvaldo Cruz
Ubatuba
Cruzeiro
Ourinhos
Valinhos
Descalvado
Paulínia
Vargem Grande do Sul
Fernandópolis
Penápolis
Várzea Paulista
Franca
Pilar do Sul
Vinhedo
Garça
Pindamonhangaba
Votorantim
Guaratinguetá
Piracicaba
Votuporanga
Hortolândia
Pirassununga
Ibiúna
Porto Ferreira

