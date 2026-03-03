Os Correios lançaram editais para o credenciamento de empresas interessadas em atuar como Pontos de Coleta em diversas cidades do interior de São Paulo (tabela abaixo). Para oferecer ainda mais comodidade à população, a empresa reforça sua rede de atendimento por meio de parcerias com estabelecimentos do varejo – como farmácias, papelarias, lojas de conveniência e pequenos comércios –, que se tornam canais alternativos para envios e recebimento de encomendas.

Entre os requisitos necessários para atuar como Ponto de Coleta, os interessados devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, ter alguns equipamentos, como smartphone e impressora, além de estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas.

A parceria oferece ao comerciante a vantagem de aumentar o fluxo de clientes, a possibilidade de incrementar as vendas, ter baixo custo de investimento, além de associar-se à marca Correios, empresa com presença nacional que entrega, diariamente, milhares de encomendas em todo país. A população também é beneficiada ao ganhar um ponto de Correios mais próximo de sua residência ou do trabalho, funcionando em horários mais flexíveis.

Localidades com editais de credenciamento abertos dos correios

Adamantina Ilhabela Presidente Prudente Americana Indaiatuba Ribeirão Preto Andradina Itapetininga Rio Claro Aparecida Itapira Salto Araçatuba Itatiba Santa Bárbara d’Oeste Araraquara Itu Santa Cruz do Rio Pardo Araras Jacareí São Carlos Assis Jaguariúna São João da Boa Vista Atibaia Jales São José do Rio Pardo Barretos Jau São José do Rio Preto Bauru Jundiaí São José dos Campos Birigui Leme São Pedro Boituva Limeira São Sebastiao Botucatu Lins Sertãozinho Braganca Paulista Marilia Sorocaba Caçapava Mirassol Sumaré Campinas Mococa Tatuí Campos do Jordão Mogi Guaçu Taubaté Caraguatatuba Mogi Mirim Tremembé Catanduva Nova Odessa Tupã Cerquilho Osvaldo Cruz Ubatuba Cruzeiro Ourinhos Valinhos Descalvado Paulínia Vargem Grande do Sul Fernandópolis Penápolis Várzea Paulista Franca Pilar do Sul Vinhedo Garça Pindamonhangaba Votorantim Guaratinguetá Piracicaba Votuporanga Hortolândia Pirassununga Ibiúna Porto Ferreira