Parque Ecológico de Americana avalia quadro clínico de onça-pintada

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Zoo Americana), em parceria com a Faculdade de Americana (FAM), realizou uma ação de manejo para avaliar o quadro clínico do exemplar macho da onça-pintada chamado Pantanal, que recentemente completou 21 anos de idade. O atendimento ocorreu durante aula da pós-graduação de Medicina de Animais Silvestres, envolvendo a equipe de veterinários do Parque Ecológico, professores e profissionais ligados à instituição de ensino.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçalves, ressaltou a importância do trabalho em conjunto. “A parceria com a FAM é muito importante para a avaliação em conjunto e atendimento dos animais do Parque Ecológico. A responsabilidade, a competência e a dedicação dos profissionais são fundamentais para promovermos o bem-estar das espécies abrigadas no Zoo Americana, um espaço de referência no tratamento e cuidado com os animais”, disse Andréa.

A avaliação do quadro clínico foi necessária tendo em vista que, no decorrer da semana do Carnaval, o animal apresentou-se mais quieto, ficando mais tempo deitado e buscando manter-se no abrigo do recinto, segundo informações do Parque Ecológico.

De acordo com o registro médico, durante avaliação física não foram encontradas alterações preocupantes. Nos exames de imagem, através de radiografia, foi encontrado um início de artrose em membros posteriores e um processo inflamatório no intestino, que pode ter levado a um desconforto abdominal. Os exames laboratoriais trazem poucas alterações compatíveis, em conformidade com a idade do animal.

“Pantanal apresenta-se bem e estável no momento, respondendo positivamente ao tratamento proposto com medicações, sob acompanhamento diário da equipe”, relatou o médico veterinário do Parque Ecológico, Everton dos Santos Cirino.

Gato-mourisco

Além da onça, as equipes responsáveis fizeram o manejo de forma preventiva para avaliação do estado geral de um exemplar macho de gato-mourisco do Parque. “Dessa forma, foi feita avaliação física e exames complementares, como exame de sangue e ultrassonografia. O gato-mourisco encontra-se bem, com estado de saúde adequado”, afirmou Everton.

Leia Mais notícias da cidade e região