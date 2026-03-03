O que era para marcar o início de uma nova fase na vida do vereador Felipe Corá (PL) se transformou em dias de tensão e preocupação. Após realizar uma cirurgia bariátrica, o parlamentar precisou ser internado às pressas na Unidade de Terapia Intensiva devido a uma trombose intestinal, uma complicação grave que compromete a circulação sanguínea e exige atendimento imediato.

A internação mobilizou familiares, amigos e apoiadores. A trombose intestinal é uma condição delicada e pode trazer riscos significativos à saúde, o que exigiu acompanhamento constante e cuidados intensivos da equipe médica.

Corá foi parar na UTI

O momento mais crítico foi a permanência na UTI. A alta da unidade intensiva representou um avanço importante em meio a um quadro considerado delicado. Mesmo fora da UTI, Corá permaneceu sob monitoramento rigoroso, em recuperação e seguindo orientações médicas, em um período marcado por cautela, repouso e fé.

A família pediu respeito e orações, destacando que as manifestações de apoio foram fundamentais durante os dias mais difíceis.

Durante a internação, o gabinete manteve o funcionamento normal. Segundo a assessoria, os atendimentos, projetos e demandas da população seguiram sendo conduzidos pela equipe.

Nesta terça-feira (03), após enfrentar um dos momentos mais delicados, Corá recebeu alta e retornou às atividades.