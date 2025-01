Prefeitura divulga roteiro e programação do Carnaval de SBO 2025

As ruas de Santa Bárbara d’Oeste se preparam para receber um dos eventos mais aguardados do ano: o Carnaval de SBO. Entre os dias 1º e 3 de março, a edição 2025 tomará a cidade, com a presença de diversos blocos carnavalescos e apresentações que prometem contagiar foliões e turistas de todas as idades. Toda programação é gratuita e ocorre em vários pontos da cidade e na Praça Central.

A edição tem crescido na cidade. Neste ano desfilarão: Bloco das Bárbaras, O Bloquinho Animadinho, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco do Traquitana, Bloco Carnavalesco Boralá, Bloco da Cana Valesca, Bloco Amigos da Lilica e BloCão – Animais têm voz.

Pensando nessa proporção do evento e para facilitar a diversão dos foliões, a Secretaria de Cultura e Turismo criou um roteiro on-line disponível no site culturasbo.com/carnavaldesbo, contendo a programação completa por blocos, atrações e até um mapa interativo.

Neste site, a população também tem disponível um FAQ (acrónimo da expressão em inglês “Frequently Asked Questions”), que são as “Perguntas Frequentes” sobre o evento. As questões enfatizam informações gerais da folia, classificação e gratuidade do evento, órgãos realizadores, horários, história da ação e dicas turísticas e de segurança.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento fortalece as tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval e sambas, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuitas, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo, de blocos, cordões, bandas e assemelhados.

Programação

No primeiro dia de festa, sábado, 1º março, a folia começa cedo, com o Bloco do Traquitana marcando presença na Avenida Monte Castelo às 15 horas, seguido pelo Bloco Boralá às 17 horas na Praça Dona Carolina (Fórum). A diversão segue com o Bloco Cana Valesca, que terá concentração na Rua 13 de Maio, em frente ao BarBarense, às 16 horas, e o Bloco do Roque, que promete um carnaval “roqueiro” às 15 horas, no Museu da Imigração.

Já no domingo, dia 2 de março, segundo dia de folia, a animação continua com o Bloco Amigos da Lilica, que terá concentração no Centro de Memórias às 15 horas, e para as crianças O Bloquinho Animadinho, que promete muitas brincadeiras a partir das 16 horas.

O Carnaval de SBO ainda conta com o BloCão – Animais têm voz, um bloco dedicado aos amantes dos animais, que vai agitar a cidade com concentração, às 16 horas, na Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”, localizado na Rua João Lino. Para fechar o dia, o Bloco Apareceu a Margarida traz as tradicionais marchinhas a partir das 15 horas, com concentração na Praça Dona Carolina, em frente ao Fórum.

O último dia de festa tradicionalmente será marcado pela concentração do maior bloco do Carnaval de SBO. O Bloco das Bárbaras fará sua concentração no dia 3 de março, na segunda-feira, às 15 horas, na Praça Dona Carolina. Como em todos os anos, a saída está marcada as 19 horas rumo à Praça Central. Com expectativa de reunir mais de 30 mil foliões neste ano, eles descerão por ambas as vias da Avenida Monte Castelo, bloqueando momentaneamente todo o trânsito.

Todos os blocos levarão os foliões até a Praça Central. No coração da cidade haverá uma programação especial. Subirão no palco Samb’Ajuda no dia 1º de março, sábado, das 15h30 às 18h30, seguido do Grupo Samba da Nega, das 20 às 23 horas; no dia 2 de março, domingo, Grupo Assim Que Se Faz, das 15h30 às 18h30, seguido de Banda Alto Astral, das 20 às 23 horas; e por fim, Robson Cruz e Banda, no dia 3, segunda-feira, das 20 às 23 horas.

Confira as datas, horários e trajetos:

Bloco do Traquitana

1º de março, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: ETA 1 – Avenida Monte Castelo

Trajeto: saindo da caixa d´água, descendo a Avenida Monte Castelo, pela Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Boralá

1º de março, sábado

Concentração às 17h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco Cana Valesca

1º de março, sábado

Concentração às 16h – saída às 19h15

Local: Rua 13 de Maio/Barbarense

Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco do Roque

1º de março, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: Centro de Memórias/ Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

Bloco Amigos da Lilica

2 de março, domingo

Concentração às 15h – saída às 16h

Local: Centro de Memórias

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

O Bloquinho Animadinho

2 de março, domingo

Concentração às 16h – saída às 18h

Local: Centro de Memórias

Trajeto: saindo da Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

BloCão – Animais têm voz

2 de março, domingo

Concentração às 16h – saída às 17h30

Local: Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”

Trajeto: saindo da Escola – Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

Bloco Apareceu a Margarida

2 de março, domingo

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Bárbaras

3 de março, segunda-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Confira mais detalhes dos blocos:

BLOCO DAS BÁRBARAS – Desde 2016, o coletivo “Das Bárbaras” promove a ocupação das ruas de Santa Bárbara d’Oeste com manifestações populares. Ao som de axés dos anos 90, frevo, samba-enredo e hits carnavalescos, embalados pela animada Banda das Bárbaras, o bloco atrai foliões para celebrar a alegria do Carnaval de rua. Além de incentivar o acesso às festividades culturais e fortalecer eventos locais, o Bloco das Bárbaras valoriza a conscientização e o protagonismo feminino.

O BLOQUINHO ANIMADINHO – Voltado para os pequenos foliões (e também para os grandes!), este bloco infantil mistura marchinhas tradicionais com músicas infantis adaptadas para o formato carnavalesco, garantindo diversão para toda a família.

BLOCO DO ROQUE – Criado por amigos rockeiros, o Bloco do Roque é a escolha ideal para os amantes do rock ‘n’ roll que buscam uma alternativa no Carnaval. Misturando guitarras, percussão e a energia dos anos 80 e 90, o bloco oferece uma experiência única e irreverente. O nome faz alusão tanto ao “rock” quanto ao assistente de palco de Silvio Santos, “Roque”.

BLOCO APARECEU A MARGARIDA – Fundado em 2018, o bloco resgata o Carnaval do tempo dos nossos avós, com apresentações regadas a marchinhas carnavalescas que despertam nostalgia e alegria. O nome homenageia Dona Margarida da Graça Martins, uma das poucas mulheres fundadoras de municípios no Brasil, celebrando sua história em Santa Bárbara d’Oeste.

BLOCO DO TRAQUITANA – Desde 2019, o Bloco do Traquitana traz o clima dos antigos Carnavais. Com um mini trio elétrico tocando marchinhas para todas as idades, o bloco é acompanhado por famílias e foliões em busca de diversão e boas lembranças.

BLOCO CARNAVALESCO BORALÁ – Fundado em 2018, o Bloco Boralá resgata a tradição dos antigos Carnavais, onde famílias se reuniam para se divertir ao som das marchinhas. A folia é aberta a todas as idades, promovendo a inclusão e a alegria do Carnaval de rua.

BLOCO DA CANA VALESCA – Formado por amigos apaixonados pelo Carnaval, o Bloco da Cana Valesca celebra os carnavais das décadas de 1980 e 1990, resgatando a trilha sonora que marcou época, com marchinhas, sambas-enredo e o início da popularização do axé. O nome faz referência à importância histórica da cana-de-açúcar no município, personificando esse ícone com uma figura festiva e carnavalesca.

BLOCO AMIGOS DA LILICA – Este bloco é formado por pessoas com deficiência, divididas em alas como cadeirantes, pessoas com síndrome de Down, autistas e deficiência visual ou auditiva. Acompanhado por um caminhão-plataforma e um trio elétrico, o bloco promove inclusão e celebra a diversidade.

BLOCÃO – ANIMAIS TÊM VOZ – Organizado pela ONG Animais Têm Voz, o bloco conscientiza sobre a causa animal e promove a adoção em vez da compra. Com mais de 12 anos de atuação, a ONG utiliza a folia como meio de interação, sensibilização contra maus-tratos e abandono, além de incentivar a adoção responsável.

Programação da Praça Central:

Sábado, 1º de março

Das 15h30 às 18h30

Samb’Ajuda

Das 20 às 23 horas

Grupo Samba da Nega

Domingo, 2 de março

Das 15h30 às 18h30

Grupo Assim Que Se Faz

Das 20 às 23 horas

Banda Alto Astral

Segunda-feira, 3 de março

Das 20 às 23 horas

Robson Cruz e Banda

Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste 2025

Data: 1º a 3 de março

Horário: 1º e 2 de março, das 15h às 23h | 3 de março, das 18h às 23h

Local: Praça Central e diversos pontos da cidade

Classificação: Livre

Entrada gratuita

Mais informações: culturasbo.com/carnavaldesbo



