Bilionários cada vez mais ricos

A riqueza dos bilionários aumentou em US$ 2 trilhões enquanto bilhões de pessoas permanecem em condições de pobreza em todo o mundo.

Essa desigualdade não é apenas uma consequência do sistema econômico atual, mas o reflexo de séculos de exploração e colonialismo que perpetuam injustiças até hoje.

Nesta segunda-feira (20/01), a Oxfam lançou o relatório “As custas de quem? A origem da riqueza e a construção da injustiça no colonialismo”. A publicação ocorre na mesma semana do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que reúne lideranças políticas e econômicas globais.

Veja notícias internacional e turismo

No documento, a Oxfam revela como a concentração de riqueza extrema está enraizada em práticas coloniais e propõe soluções concretas para reverter esse cenário.

Veja alguns dados alarmantes do relatório bilionários:

O 1% mais rico do planeta detém 45% de toda a riqueza global.

O 1% mais rico extraiu US$ 30 milhões por hora do Sul Global em 2023.

60% da riqueza bilionária tem origem em herança, monopólios ou conexões com poderosos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP