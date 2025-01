Whey protein e café combinam? Nutricionista responde

Combinar café com whey protein é uma estratégia que tem ganhado popularidade, especialmente entre praticantes de atividades físicas e pessoas que buscam melhorar o desempenho e a recuperação muscular. Essa combinação une dois elementos poderosos: a cafeína, um estimulante natural, e o whey protein, uma proteína de alta qualidade e rápida absorção.

“O principal benefício dessa combinação é aumentar a energia e o foco, pois o café é conhecido por ser uma rica fonte de cafeína, uma substância que estimula o sistema nervoso central, melhora a concentração, o estado de alerta e a energia, tornando-se ideal para ser consumida antes do treino ou de atividades que exigem desempenho mental.

Ao combiná-la com o whey protein, que não interfere nesses efeitos, você tem um impulso energético com a vantagem adicional da recuperação muscular”, comenta Elaine Klein, nutricionista especialista em emagrecimento, performance e saúde da mulher que atua como consultora da Bodytech Company.

Leia + Sobre todos os Esportes

Estudos indicam que a cafeína pode aumentar a resistência e o desempenho físico, retardando a fadiga muscular durante exercícios intensos. Ao associar o whey protein, essa combinação se torna ainda mais eficiente, já que o whey fornece aminoácidos essenciais que ajudam a preservar e reparar os músculos durante e após o esforço físico.

O Whey Protein é uma proteína de alta qualidade, rica em leucina, um aminoácido-chave na ativação da síntese proteica muscular. Quando consumido junto com o café, a cafeína não só contribui para o aumento do desempenho, mas também pode potencialmente melhorar a sinalização celular, criando um ambiente propício para a recuperação, o crescimento e estimula a síntese muscular.

A cafeína é um potencial termogênico natural, ou seja, ajuda a aumentar o gasto e a queima calórica, utilizando a gordura como fonte de energia. O consumo de whey protein, por sua vez, auxilia na manutenção da massa magra durante a perda de peso, evitando que o corpo utilize músculos como fonte de energia. A combinação é ideal para quem busca emagrecimento com preservação muscular.

“Além de promover saciedade, uma vez que a proteína é conhecida por ser altamente saciante, ajudando a controlar o apetite. Quando combinada ao café, que tem efeito anorexígeno (reduz o apetite), a bebida pode ser uma boa opção para quem busca estratégias para controlar o consumo calórico, especialmente como um lanche entre refeições ou pré-treino”, orienta a nutricionista.

A combinação de café com whey protein oferece benefícios tanto para o desempenho físico quanto para a recuperação muscular, além de ser uma opção prática e deliciosa para incluir na rotina.

Dicas para consumir café com whey protein: a preparação é simples, adicione o whey protein ao café, seja ele quente ou frio, e misture bem. Escolha um whey protein de sabor neutro ou que harmonize com o café, como baunilha ou chocolate. Evite adicionar açúcar ou adoçantes. Consuma antes do treino para aproveitar os efeitos energéticos da cafeína ou após o treino para potencializar a recuperação muscular.

Entenda como funciona a combinação whey no organismo e seus benefícios:

1. Melhora da circulação e transporte de nutrientes: a cafeína presente no café tem a capacidade de melhorar a circulação sanguínea, facilitando o transporte dos aminoácidos provenientes do whey para os músculos. Isso acelera o processo de reparação e recuperação muscular.

2. Redução do estresse oxidativo: os exercícios físicos intensos geram radicais livres que podem causar danos às células musculares. O café, por meio de compostos bioativos como os polifenóis, possui propriedades antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, complementando os efeitos protetores do whey protein.

3. Aumento na sensibilidade à insulina: alguns estudos sugerem que a cafeína pode melhorar a sensibilidade à insulina, o que ajuda na absorção dos nutrientes pelas células musculares. Isso potencializa o aproveitamento dos aminoácidos do whey na síntese protéica, maximizando os resultados.

4. Redução da fadiga muscular: a cafeína reduz a percepção de esforço e a fadiga muscular, o que pode ser benéfico durante o pós-treino. Isso permite uma recuperação mais eficiente e, combinada com o whey protein, auxilia na reparação e no crescimento muscular.

Recomendações gerais:

Whey Protein: a dose recomendada para a maioria das pessoas varia entre 20 a 30 gramas por porção, o que é suficiente para fornecer aminoácidos essenciais, como a leucina, responsável por estimular a síntese proteica e a auxiliar na recuperação muscular.

Já para o café (cafeína), a recomendação segura é de 100 a 200 mg por porção, o que equivale a 1 ou 2 xícaras. Essa quantidade fornece energia, melhora o foco e o desempenho físico sem causar efeitos adversos como insônia ou irritabilidade. Sempre considerando a tolerância individual.

“É essencial ajustar as quantidades conforme a individualidade de cada pessoa. Consultar um nutricionista é fundamental para definir as doses ideais para cada caso. Cada organismo é único. Idade, peso, nível de atividade física, horários de treino e condições de saúde influenciam nas doses recomendadas”, finaliza Klein.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP