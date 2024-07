Prefeitura faz entrega das praças do Mário Covas e Jardim Paulista

Prefeitura entrega revitalização da Praça José Faé

O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, entregou nesta quinta-feira (4), a revitalização da praça José Faé, no Jardim Paulista. Com investimento aproximado em R$ 100 mil, essa é a 14ª área de lazer reformada ou construída desde 2022. A cerimônia contou com a presença dos filhos do senhor José Faé: Roberto José Faé, Luiza Aparecida Faé, Lila Faé, Antonieta Faé, Maria Tereza Faé, Lourdes Faé e Silvia Faé, além de outros familiares.

A prefeitura implantou uma quadra de basquete 3×3, uma academia ao ar livre, revitalizou o campo de futebol, a quadra de areia e instalou novos mobiliários urbanos (7 bancos e 5 lixeiras), além da pintura geral de todo o espaço. Foram substituídas as lâmpadas convencionais por LED, além de ampliar a iluminação de toda a praça, como no campo de futebol, da quadra e academia ao ar livre, totalizando 40 novas lâmpadas. Os equipamentos da academia ao ar livre foram viabilizados por meio de emenda impositiva do deputado Rui Falcão, com tramitação documental conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“É uma alegria muito grande entregar mais uma praça revitalizada, especialmente essa que leva o nome dessa família que tanto fez e faz por Americana. Nossa gratidão, em nome do amigo Roberto Faé, por sempre estarem dispostos a ajudar nossa cidade”, afirmou Chico. “A população ganha mais esse espaço de lazer, que pode ser utilizado para várias atividades e ainda com uma iluminação de qualidade, proporcionando mais segurança a todos”, completou o prefeito.

O vice-prefeito também enalteceu a parceria que a família Faé tem com o município. “Sempre que precisamos, a família Faé esteve pronta a ajudar Americana nas mais diversas áreas. Não temos como agradecer por tanto carinho. Essa homenagem ao pai de vocês é merecida. Parabéns!”, disse Odir.

“Os moradores da região do Jardim Paulistano têm muito a comemorar com a entrega da revitalização da Praça José Faé. O espaço ficou mais seguro para as famílias desfrutarem de todas as benfeitorias implantadas pela prefeitura, como atividades ao ar livre e lazer, graças à união das secretarias de Obras, Meio Ambiente, Gestão de Convênios e de parcerias público-privadas e colaboradores. A qualidade de vida da população está sendo promovida na gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, com investimentos na revitalização das praças e muito mais obras e ações para Americana”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Os vereadores Lucas Leoncine e Luiz Cezaretto e os secretários Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Pedro Peol (Esportes), Ordival Olivatto (Habitação e Desenvolvimento Urbano), Diego Guidolin (Planejamento)e Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios), também participaram da solenidade.

Prefeitura entrega nova praça do Jardim Mário Covas

A nova Praça “Irmã Wanda Freire da Costa”, no Jardim Mário Covas, foi entregue pelo prefeito Chico Sardelli, junto do vice-prefeito Odir Demarchi, na manhã desta sexta-feira (5). O espaço conta com playground e brinquedo infantil multiuso, equipamento de ginástica, Espaço Pet, mobiliário urbano, quadra esportiva, iluminação de LED, piso de concreto das calçadas e dos passeios internos, rampas de acessibilidade, entre outras benfeitorias.

“Um investimento importante para a região do Mário Covas, que irá contemplar as famílias com um espaço de lazer e de esportes, além de uma área destinada aos animais, o Espaço Pet. Um equipamento aguardado há 20 anos pela população do bairro. Já revitalizamos e construímos 15 praças desde o início da nossa gestão, e as melhorias avançam em todas as áreas para promovermos a qualidade de vida da população”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Foram investidos R$ 626.635,95 para a construção da praça, sendo R$ 500 mil intermediados junto ao Governo do Estado de São Paulo, pelo vereador Luiz Carlos Cezaretto e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris, e R$ 126.635,95 de contrapartida da Prefeitura de Americana.

A entrega contou com a presença do subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Governo de São Paulo, José Police Neto. “O poder público tem que trabalhar para criar condições de melhoria de vida para as pessoas. Esta praça é um exemplo disso. Ela está atrelada a diferentes áreas, envolve habitação alinhada ao bem-estar e qualidade de vida. Americana está de parabéns pelo trabalho demonstrado desde o início da busca por essa conquista”, observou.

“Muitas atividades poderão ser realizadas neste espaço com os equipamentos que estamos entregando hoje, para que as pessoas tenham um local de integração e momentos de lazer junto aos seus familiares. É gratificante ver este espaço sendo utilizado pela população, pois foi feito com muito carinho pela nossa gestão”, disse afirmou o vice Odir.

“Esta praça atende os equipamentos coletivos com habitações de interesse social, por meio do Programa Especial de Melhorias, visando promover a inclusão social. O investimento proporcionará aos moradores um espaço especialmente pensado para a recreação das famílias, para que tenham a oportunidade de desfrutar do lazer e da convivência com a comunidade”, destacou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ordival Olivatto.

Ex-secretário da pasta, o vereador Luiz Carlos Cezaretto também falou sobre a conquista. “Esta praça é especial para os moradores, que merecem um local para suas atividades ao ar livre e integração com as famílias. É um marco para a região do Jardim Mário Covas e mais uma conquista para a população na gestão do prefeito Chico Sardelli e vice Odir Demarchi”.

Também participaram da inauguração o ex-deputado Vanderlei Macris, os vereadores Thiago Martins e Leonora Périco, e os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Pedro Peol (Esporte), Fabio Renato de Oliveira (Meio Ambiente) e Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios).