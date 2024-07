Prefeitura de Nova Odessa inaugura a UTI Municipal nesta sexta-feira, 04/07; equipe já treina no local

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e seu vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) inauguram nesta sexta-feira (05/07/2024), às 9h, a tão aguardada UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa Doutor Acílio Carreon Garcia). O novo anexo, construído e equipado “do zero” pela atual gestão municipal, fica na Rua Waldemar Ignowski, s/n, no Bosque dos Cedros – “atrás” do Hospital.

De acordo com o secretário-adjunto de saúde, Gleberson Miano, a empresa que irá fazer a gestão da UTI é responsável por fornecer todos os equipamentos eletrônicos, os ventiladores, os monitores cardíacos, o desfibrilador do “carrinho” de emergência e outros materiais.

“Esses equipamentos são todos modernos, novos e de última geração e a equipe geral está passando esta semana por treinamentos para entender o funcionamento dos aparelhos, bem como suas características, para melhor atender a população durante o dia a dia”, afirmou.

A UTI Municipal vai contar inicialmente com cinco leitos, sendo quatro leitos gerais e um em isolamento para pacientes com doenças infectocontagiosas, com sistema de exaustão e purificação de ar próprio. Todos os insumos e aparelhos necessários já estão no local prontos para uso, incluindo cinco respiradores de última geração, dois focos cirúrgicos, carrinho de emergência, monitores cardíacos etc. O Posto de Enfermagem central fica estrategicamente localizado de frente para os leitos.

“Não poupamos esforços e valores para colocar tudo que há de melhor para o povo de Nova Odessa. São cinco leitos inicialmente, o que o município demanda hoje. Foi tudo pensado no trabalho dos profissionais e no bem-estar dos pacientes, pois nosso principal objetivo aqui será cuidar com carinho de quem precisar”, completou o secretário-adjunto.

“É uma unidade muito linda, muito bem-acabada. Nova Odessa precisava. Vai ser útil para muita gente. Eu mesma perdi meu irmão em 2014 aguardando uma vaga em UTI, e infelizmente não deu tempo (de aguardar a vaga). É um socorro a mais, num momento de emergência. Traz segurança (para os pacientes da Rede Municipal de Saúde). Parabéns para nossa cidade”, afirmou, emocionada, a servidora municipal Sueli Camargo, que conheceu o interior da UTI nesta terça-feira.

“Era um sonho para nossa gestão entregar uma UTI para nossa população, para salvar vidas. É uma das obras mais importantes do nosso governo. Estou muito feliz, está ficando um local moderno, completo, para onde vão vir aquelas pessoas que realmente estão precisando desse atendimento especializado, com médicos preparados para salvar vidas”, destacou o prefeito Leitinho recentemente.

Atualmente, os pacientes de Nova Odessa que precisam de internação em leitos de UTI são encaminhados para hospitais de referência na região, alocadas para o Município pela CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde).

