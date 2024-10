Prefeitura inicia fresagem para recapeamento no São Domingos

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta terça-feira (29) a fresagem para o recapeamento asfáltico de cinco vias no bairro São Domingos.

O procedimento de retirada do pavimento deteriorado e recapeamento será realizado nas ruas Grécia, Suíça, Iugoslávia, Albânia e 13 de Maio, entre a Rua Salvador Giordano e a Rua Gonçalves Dias.

“Essas vias estão deterioradas devido ao tempo, pois nunca receberam o recapeamento asfáltico. A recuperação da malha viária vai melhorar a segurança e a mobilidade urbana, além da qualidade de vida dos moradores”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A recuperação do pavimento das vias faz parte do investimento de R$ 27,3 milhões, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, junto ao Governo de São Paulo, que contempla o recape de 78 vias e a pavimentação de nove ruas.

Além da fresagem

Neste contrato já foi concluído o recapeamento de 47 vias dos bairros Jaguari, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Vila Rasmussem, Nova Americana, Conserva, Santa Catarina, Vila Gallo, Mathiesen, Cidade Jardim I, Jardim São Pedro e Praia Azul.