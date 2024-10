Dupla invade residência, mas é pega pela Gama antes de levar objetos

A Guarda Municipal de Americana recebeu informações, através do grupo de WhatsApp oficial nesta terça-feira, de que dois indivíduos teriam invadido um imóvel no Jardim São Paulo, e que possivelmente estariam na prática de furto.

Ao chegar no local, dois indivíduos foram surpreendidos na tentativa da prática de furto e, em entrevista, decidiram colaborar e confessar a prática da atividade ilícita no local. No interior da mochila de um dos indivíduos, foram localizadas torneiras, fios, equipamentos para o corte de fiação, martelo e chave de boca.

No local, algumas luminárias já estavam separadas e prontas para serem levadas pelos abordados. A Guarda Municipal, então, contactou o proprietário do imóvel que se deslocou até a Central de Polícia Judiciária. Após perícia no local e os fatos terem sido narrados para a Autoridade Polícial, foi deliberado pela prisão em flagrante da dupla por furto tentado.